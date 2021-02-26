周五歐霸16強抽籤結果出爐，最受注目的當然是現時仍在征戰歐霸的三支英超球隊曼聯、阿仙奴以及熱刺，這次16強的抽籤曼聯就遇上今季在意甲表現出色的AC米蘭，阿仙奴就再次與奧林比亞高斯於歐霸淘汰賽相遇，至於熱刺就會迎戰實力較弱的薩格勒布戴拿模，且看這三支英超球隊在16強的對決形勢：

曼聯vsAC米蘭

曼聯（英格蘭）

教練：蘇斯克查

冠軍賠率：4.2倍

AC米蘭（意大利）

教練：皮奧利

冠軍賠率：14倍

簡評：作為昔日在歐洲賽場上最有名的兩支球隊，過往兩軍不時會在歐聯交手，不過兩隊上一次在歐洲淘汰賽相遇，已經是在09/10球季的歐聯16強，當時曼聯兩回合計以7:2淘汰米蘭。同時今仗伊巴謙莫域就迎來倒戈紅魔的機會，而對上一次伊巴踢歐霸的時候，正是16/17球季代表曼聯，該季最終跟隨紅魔捧起歐霸冠軍。

奧林比亞高斯vs阿仙奴

奧林比亞高斯（希臘）

教練：柏度馬田斯

冠軍賠率：60倍

阿仙奴（英格蘭）

教練：阿迪達

冠軍賠率：5倍

簡評：相信這個戲碼對於球迷而言絕不陌生，事關奧林比亞高斯與阿仙奴已經連續兩季在歐霸淘汰賽中相遇。此前阿仙奴與奧林比亞高斯在歐戰交手過10次，從來未有出現過和局的情況，兩隊各贏5場。只不過上季兩隊在32強交手時，阿仙奴在次回合於主場與奧林比亞高斯踢至加時，最終因為作客入球不及對方而慘遭淘汰。

薩格勒布戴拿模vs熱刺

薩格勒布戴拿模（克羅地亞）

教練：馬米

冠軍賠率：150倍

熱刺（英格蘭）

教練：摩連奴

冠軍賠率：6倍

簡評：過往帶隊出戰歐霸就從未出過局的「盃賽專家」摩連奴，這次16強就遇上克羅地亞勁旅薩格勒布戴拿模。熱刺在歐洲賽場上只曾與薩軍交手過一次，當時兩隊在歐協盃小組賽（歐霸盃前身）相遇，熱刺靠着戴倫賓特大演帽子戲法大勝對手4球，加上摩佬執教皇家馬德里時期，亦曾分別在主場以6:2、作客0:1擊敗過對手，因此這次熱刺面對薩軍可謂佔盡優勢。

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