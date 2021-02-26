阿仙奴周四於歐霸盃險勝賓菲加3:2，除了梅開二度兼獻致勝球的奧巴美揚受盡歡呼聲，兩次助攻這位前鋒入球的布卡約沙卡，也同樣獲得前槍手法比加斯大讚。

年僅19歲的布卡約沙卡近兩季崛起，連同這兩記助攻，今季在各項賽事已有8次助攻，比起其他隊友都多，也令他近兩季的助攻數多達18球，冠絕全隊。他今場助攻給奧巴的兩個傳送，都是恰到好處，第1球的直線妙傳更是非常精采；除了助攻，他在今場有57次觸球，高達92%的傳球成功率，而且經常回防幫助隊友。

曾效力兵工廠的中場法比加斯，在Twitter大讚沙卡是有力扭轉比賽形勢的球員：「沙卡就是這樣的好球員，在這個年紀已展現出他成熟和機智一面，一個能改變比賽的球員。」此外，在ESPN的評分中，他甚至比奧巴美揚更高分，獲得全場最高的8分。

領隊阿迪達在完場一刻換出這位小將，賽後則這樣說：「他真的很累，今季上陣時間很多而沒有休息。我們今場又讓他上陣，希望他能帶來貢獻，而他又做到了，在這個不太適合他的陣型中，他在狹小的空間和對手嚴密的防線之間，又找到破門的方法。」

對於奧巴美揚，阿迪達就說：「我完全相信他，因為當我們製造機會時，你就知道如果他在，就能入球。」

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