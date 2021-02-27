足總上訴委員會今晨召會開議，就紀律委員會裁定港超聯球會愉園及天水圍飛馬未有如期繳付保險費被罰禁賽七日提出上訴，而兩會上訴同獲判得直，並獲發還上訴金，愉園今晚7時如期在旺角場上演對東方龍獅。

足總紀律委員會周一召開會議，就愉園及飛馬未繳付港超聯的「綜合保險」屬違規，被罰周二起禁賽七天，而愉園原定周三在菁英盃準決賽對理文已被判輸0:3，飛馬在判罰生效前已繳付保險費，而愉園昨日稱亦已繳付所欠保費，除希望足總酌情處理今晚愉園對東方及明日流浪對飛馬的港超聯賽事，還入信足總，就判決提出上訴。足總上訴委員會今晨召開會議，在不足一小時便完成兩會的上訴，委員判齊判兩會上訴得值，可以即時復賽。

有到足總的飛馬董事文彼得獲悉上訴結果後表示，球會在判罰生效前已繳交保費，故獲發還上訴費。愉園董事潘文迪在獲悉判決後表示，最重要是球隊今晚可以如常比賽，至於菁英盃準決賽對理文，如何處理，有待足總董事會進一步研究。

潘文迪說:「球會在事件上有做得唔好的地方，既然發生咗便盡力解決，首要是先令球隊可以恢復比賽。疫情下，營運球隊的環境比以往更困難，而高層好努力去解決欠薪問題，可以說目前情況已有改善。」

足總今午就上訴委員會判決，發新聞稿指今晚上7時假旺角大球場舉行的港超聯愉園對東方，明天下午3時假香港大球場舉行的天水圍飛馬對標凖流浪將如期舉行。就早前於球會上訴期間，菁英盃準決賽理文對愉園賽事安排，將容後再作公佈。

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！