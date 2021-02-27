周五NBA常規賽發生趣怪的事，作客的鷹隊今場穿上紅黃色球衣上陣，而主隊雷霆亦披上橙藍色球衣迎戰，結果兩隊球衣在電視直播畫面上「撞晒色」，最後雷霆要在半場換上另一套球衣比賽。

前往奧克拉荷馬作客的鷹隊，披上經典版的紅黃色球衣，與雷霆的橙藍色主題版球衣顏色甚為相似。兩隊打了半場後，聯盟認為球衣顏色看起來相當混亂，加上在電視直播的畫面欠佳，最後球隊按照聯盟要求更換球衣。惟作客的鷹隊只準備了一套球衣，故由雷霆換上另一套白藍的主場球衣繼續比賽。不過，上半場在場上比賽的雷霆控衞基治奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）就認為，球衣撞色的問題對他來說影響不大：「上半場看起來是有點奇怪，但當我出場時，我個人感到的問題不大，沒有很大影響，但下半場（更換球衣後）對我們球隊及職員來說，是容易了。」

NBA近季不再採用主隊披白色球衣，而客隊穿深色球衣的規例，但聯盟賽前會審批各隊選擇出戰的球衣顏色。但有內部消息人士指，今仗的球衣選顏色問題是聯盟的疏忽，「走漏眼」批准。不過，雙方教練丹約（Mark Daigneault）和萊特皮雅斯（Lloyd Pierce），上半場都未有察覺球衣顏色相似的問題。賽事最後亦由佔主場之利的雷霆，以118:109擊敗鷹隊。

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