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周五歐霸16強抽籤結果出爐，當中最為矚目的戲碼是英超豪門曼聯硬撼意甲老牌勁旅AC米蘭，屆時伊巴謙莫域將會倒戈帶領米蘭重返奧脫福。而另外兩支英超代表，熱刺將會對上克羅地亞的薩格勒布戴拿模；阿仙奴就會重遇上季32強將他們淘汰出局的奧林比亞高斯。

曼聯上周首回合作客皇家蘇斯達已遙遙領先4:0，周四次回合回到奧脫福主場只能0:0悶和皇蘇，客軍在13分鐘有奧耶沙巴爾12碼宴客，而首回合梅開二度的紅魔中場般奴費南迪斯則在24分鐘有腳笠射中楣，最終曼聯就憑着首回合的四個入球，晉級16強。

曼聯16強的對手就是有伊巴助陣的AC米蘭，米蘭今季由39歲的伊巴以老帶新，在聯賽和歐霸表現同樣不俗，今次重返英雄地勢掀起一場惡鬥。伊巴曾於16/17球季效力曼聯，當時正由摩連奴帶領紅魔在決賽擊敗阿積士贏得歐霸盃冠軍，但當時伊巴在4月受重傷，在八強淘汰安德列治之後就未有再上陣，包括擊敗阿積士封王的決賽。

史高斯：紅魔可奪冠

曼聯上季在歐霸盃四強被西維爾淘汰 ，名宿史高斯認為紅魔吸取了上屆四強出局的教訓，比北倫敦雙雄更具本錢在今屆賽事稱霸：「經過4次在盃賽4強出局，這讓蘇斯克查很痛苦，他們要尋求額外的動力或者具質素的球員在關鍵賽事挺身而出，假如曼聯要贏得獎盃，就要克服這些難題，當然他們是有能力的，曼聯的陣容在歐霸盃是最強的，比阿仙奴和熱刺更強，而西甲及意甲球隊的實力也比過去差很多。」

槍手遇仇人熱刺抽好籤

至於同樣躋身歐霸16強的英超北倫敦雙雄，阿仙奴就遇上上季在32強淘汰他們出局的奧林比亞高斯，仇人見面份外眼紅，正是槍手報仇的好機會。阿仙奴在周四次回合，憑奧巴美揚梅開二度下，以3:2擊敗賓菲加，並以總比數4:3晉級。值得一提是，上季就是奧林比亞高斯作客鬥阿仙奴後，發現奧林比亞高斯班主馬連基斯確診武肺，但因他賽後有進入阿聯酋球場的更衣室並和與阿仙奴職員接觸，可謂間接令武肺傳入英超。

至於熱刺就比另外兩支英超球隊幸運，16強對手為薩格勒布戴拿模，相信亦會較另外兩支英超球隊容易應付，而曾領波圖和曼聯贏歐霸盃的領隊摩連奴早前就表示：「我的歐霸紀錄很好，我兩次進入決賽都能捧盃。」相信今季熱刺對歐霸盃亦志在必得。綜合歐洲外電