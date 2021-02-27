前世界桌球「一哥」沙比周五以0:6慘敗予希堅斯，於球員錦標賽8強出局，世界冠軍奧蘇利雲在4強則於落後鶴堅斯0:3之下，以6:4反勝過關，第57次打入桌球排名賽決賽而追平了亨特利保持的紀錄。

沙比周五面對狀態大勇、曾經四奪世界冠軍的希堅斯以局數0:6慘敗，是他自2015年英國錦標賽後首次未得一局下落敗，亦是歷來在排名賽首度被希堅斯橫掃出局。六局比賽中，沙比有四局0得分，全場比賽只打入了三球共得7分，是職業桌球比賽11局6勝制的歷史最低得分。沙比所得7分，分別是在第四局輸6:75，以及第六局輸1:114，戰況完全出人意料。

45歲的希堅斯在這場比賽的第五局打出一棒100度，他在賽後坦言今場是他歷來打得最好也是感覺最好的一場比賽，「在面對像沙比這樣的對手做到是不可思議！」慘敗的沙比則表示︰「我從未試過在一場比賽機會那麼少，約翰（希堅斯）由頭到尾凍結了我，他在比賽中的表現不可思議。」

至於奧蘇利雲對鶴堅斯的4強賽，前者在開賽後十分順利，首局先下一城後於第二及第三局先後打出一棒109及87度。然而奧蘇在落後0:3之下連贏五局反先成5:3，其中，奧蘇總共只花了48分鐘便贏出第五至八局，該四局先後打出一棒83、75、90及79度。鶴堅斯以一棒81度勝出第九局追成4:5後，奧蘇再贏一局74:70，終以6:4反勝晉級。追平了亨特利57次決賽紀錄的奧蘇，將會爭奪職業生涯第38個排名賽冠軍。

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