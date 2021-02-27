巴塞隆拿教練朗奴高文周五因為流鼻血，對西維爾的賽前記者會被迫縮短。

今次已經是57歲的朗奴高文近期第二次在記者會中流鼻血，1 月30日，朗奴高文在巴塞對畢爾包的賽前記者會上亦曾流鼻血。不過，巴塞及後對記者表示，朗奴高文情況不錯，流鼻血只是他服食薄血藥的副作用。

朗奴高文去年5月因為心臟問題入院，接受了俗稱「通波仔」的導管手術，三個月後出任巴塞隆拿主帥。

巴塞隆拿周六將於西甲作客西維爾，朗奴高文周五在賽前記者會只是進行了約12分鐘，便因為流鼻血而要掏出手巾抹拭，不久後鼻血再流下，朗奴高文顯然並未停止流鼻血，巴塞的傳訊主管結果中斷了朗奴高文的記者會。

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