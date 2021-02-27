港超聯球會理文就足總近日以若干程序，推翻紀律小組早前愉園及天水圍飛馬未有繳交保險費為違規的裁決，並重新討論原已判理文在菁英盃準決賽對愉園，以3:0獲勝深感失望及不滿，表明不會接受補賽，並狠批足總「今天的我打倒昨天的我」。

足總上訴委員會今晨開會判原先違規，罰禁賽七日的愉園及飛馬的上訴得值，而主席貝鈞奇周五董事會後表示，如愉園上訴得直，應研究愉園對理文的菁英盃準決賽是否需要重賽。理文今晚發新聞稿，以強硬措詞回應足總，

理文指：「尊重及遵守足總會訂立之賽例和規則，而紀律小組於2月22日對友會未能如期繳付綜合保險保障協議，以違反賽事章則作出裁決。同時本會亦接獲足總通知，原定於2月24四日舉行之菁英盃準決賽將不會舉行，並判理文獲勝。惟足總隨後數天，以若干程序推翻紀律小組之裁決。我們覺得，足總因為某種原因，對一場已過去的比賽討論重賽安排，深感失望及不滿，不明白為何可以『今天的我打倒昨天的我』。」

理文堅信，香港足球總會作為獲政府及國際足協資助的官方機構，要推動足運，管治手法必須保持中立、客觀和公正，才能讓公眾信服。「今次足總就一場應已過去、並已判己隊勝出的比賽，商討重賽安排，不禁讓人質疑，足總是否特別包容部份球會，因而作出特殊處理。」

理文在新聞稿指足總於今次事件的處理手法，未能對所有港超隊伍一視同仁，難以讓公眾信服，更擔心情況沒有改善的話，將會進一步打擊外間對足總和香港足球的形象及信心，令投資者卻步，讓水深火熱的本地足球雪上加霜。理文最後指捍衞公平公正的基本價值，比成績和結果更為重要。就此，理文足不會接受香港足球總會對菁英盃準決賽之任何補賽安排。

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！