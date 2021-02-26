祖雲達斯球星基斯坦奴朗拿度（C朗）女友佐真娜上個月喺ig宣佈自立門戶做老闆，開創個人時裝品牌OM by G。品牌到禮拜四正式開業，C朗同佐真娜就帶埋四個囝囡上屋企天台，開一個簡單又隆重嘅派對慶祝。

佐真娜喺ig分享，同C朗帶埋幾個囝囡，喺意大利都靈屋企天台開小型派對嘅相片，慶祝OM by G正式開業。望住都靈嘅城市景色，有開P必備嘅氣球，加埋屋企人嘅陪伴，簡簡單單已經好幸福。C朗早就打造咗自己嘅生意王國，有自家品牌CR7，又開咗酒店同埋植髮中心等等。今次就係佐真娜首次開立個人品牌，呢位阿根廷模特兒識C朗嗰陣，係馬德里一間名店嘅售貨員，對時裝同潮流已經有一定嘅認識。

佐真娜喺ig寫住：「慶祝我哋每一日都相親相愛」，C朗都出post話，一家聚埋一齊係好寶貴嘅時刻。

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