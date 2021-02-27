最近回歸G聯賽（G League）的林書豪（Jeremy Lin）近日在個人社交媒體為亞裔人士受到歧視發聲，並坦言自己作為打了NBA九年的老將，在球場上仍然避免不了被人稱作「武漢肺炎」。

林書豪在Instagram及Facebook等社交平台發文表示︰「這一代的亞裔美國人正在改變，我們已經厭倦外界說我們沒被歧視，我們厭倦了被告誡保持低調不要惹事……我們厭倦荷李活那些影響我們心智、限制我們想法的偏見。」

他在文中表示，希望那些努力工作、為了在這裏的生計而作出了很大犧牲的長輩們更好，希望我的侄女、侄兒和將來的孩子更好，也希望下一代的亞裔美籍運動員更好。

林書豪指︰「作為亞裔美國人，不代表我們不會經歷貧困和歧視。作為打了9年NBA的老將，也無法令我免於在球場上被稱作『武漢肺炎』。作為一個有信仰的人，並不代表我不會為正義、我自己和其他人而戰。所以我們再次發聲了，請問有人聽進去嗎？」

據《The Athletic》的Shams Charania報道，G League正就林書豪表示自己在球場被稱作「武漢肺炎」一事展開調查。林書豪目前效力勇士附屬球隊G League的聖克魯斯勇士，《ESPN》報道，勇士總教練卡爾（Steve Kerr）周五透露自己剛看過林書豪在Facebook的帖文，他說︰「很有力量，我對林書豪的說話表示讚賞並且認同他對亞裔美國人社區遭受種族歧視的看法。那是如此荒謬，而且很明顯是由包括我們前總統（特朗普）在內的很多人而產生，因為它與在中國起源的武漢肺炎有關。」卡爾支持G League就事件進行調查，並表示自己無法理解種族歧視的人。

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