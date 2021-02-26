據美國傳媒報道，將在下月初舉行的2021年NBA明星賽，將會取消新秀挑戰賽環節，今屆新人包括狀元安東尼艾華士（Anthony Edwards）、榜眼占士韋士文（James Wiseman）和探花「三波」拿美路波爾（Lamelo Ball）等人，將錯失今年的參賽機會，但聯盟會如常公佈入圍的球員名單。

俗稱「新人賽」的新秀挑戰賽是明星賽活動另一焦點賽事之一，讓首年進入NBA以及效力第二年的新秀進行對賽，也是一班新人表演的好時機。不過據《今日美國》記者Mark Medina的消息指出，今年所有明星周末賽事將因疫情關係在單天內完成，惟在有限的活動時間下，新秀賽最終被取消。但聯盟會在3月3日公佈入圍的球員名單，以表示對球員的肯定。

上屆狀元錫安威廉臣（Zion Williamson）和榜眼摩蘭（Ja Morant）本有望再度入選，當中錫安已取得明星賽正賽的席位，但今屆狀元艾華士、榜眼韋士文和探花拿美路等新人，就要等至下年才有機會參賽。新秀賽將有10位來自美國的球員，組成「美國隊」，對陣其他10位來自各個國家的「世界隊」，球員由NBA的助教們選出，這個賽事已由2015年引入起，一直沿用至今。

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