早前因為武漢肺炎及傷病影響缺陣一段時間，近期才獲得不少上陣機會的曼城前鋒加比爾捷西斯（耶穌仔），周三在歐聯賽場達到自己職業生涯各項正式賽事上陣300場里程碑。由於今季阿古路長期受傷係，其實「耶穌仔」在英超錄得的正選比率是加盟以來第二高（見附表），可見在阿古路不在陣中期間，領隊哥迪奧拿對這位23歲巴西鋒將信任有加。

今季正選比率僅次首季加盟

2017年夏天以3,200萬鎊由彭美拉斯加盟曼城的捷西斯，加盟首季在聯賽上陣10次，足足有八次以正選身份登場，正選比率高達80%，但最近三季由於耶穌仔狀態不穩，因此正選前鋒位置一直由阿古路穩佔，所以導致他在過去三季雖然在藍月仍然有不少上陣機會，但當中有不少為後備身份上陣。直至今季阿古路受傷的關係，捷西斯正選上陣的機會明顯增多，正選比率亦有70%，僅比加盟首季低。

年紀輕輕就已在職業賽場上陣300場的「耶穌仔」，表示除希望獲得更多上陣時間，最想的是與曼城贏盡今季所有錦標：「300場在我這個年齡是一個極具表現的數字，我經常表示希望可以在場上比賽，然後達到職業生涯的某個數字。現時球隊的狀態很好，一直保持不敗。我們會繼續保持這個狀態，然後會考慮到每一個冠軍再努力將它們贏下。」

文：王杰