速龍周五憑洛利（Kyle Lowry）取得生涯第16次「三雙」的20分、11籃板、10助攻，加上N鮑維（Norman Powell）貢獻全場最多的30分，於主場以122:111戰勝火箭，在NBA常規賽結束兩連敗，火箭則已連輸10場。

速龍今場有施亞甘（Pascal Siakam）、教練奴斯（Nick Nurse）和五名助教因為武漢肺炎防疫協定而缺席，由助教之一的史卡利奧路（Sergio Scariolo）督師。球隊在打完首節落後火箭30:31之後，完半場領先火箭67:59。速龍在第三節將比分再拉開，戰至該節中段已經領前火箭達23分，進入第四節速龍仍然以95:80大幅領前。

火箭在第四節反撲，戰至最後4分28秒E哥頓（Eric Gordon）投進三分球更追至只落後6分，但火箭之後未能再收窄與速龍的距離，今場有25分進賬的尹維特（Fred VanVleet）於完場前7分27秒的三分球令速龍再以8分優勢領先，最後以11分之差順利擊敗火箭。火箭今場雖與速龍同樣有五名球員得分雙位數，包括攻入27分的奧拉迪普（Victor Oladipo）以及取得21分和12助攻的禾爾（John Wall），惟仍然難逃一敗，自2月4日作客灰熊以來未曾取勝。

周五（香港時間周六）NBA常規賽戰果

塞爾特人 118:112 溜馬

速龍 122:111 火箭

活塞 107:110 帝王

熱火 124:116 爵士

公牛 97:106 太陽

灰熊 99:119 快艇

雷霆 118:109 鷹隊

勇士 130:121 黃蜂

湖人 102:93 拓荒者

註︰前者主場

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