訓練場上教練們各司其職，然而最令人又愛又恨的相信是體能教練。傑志11/12球季首次成為三冠王時，李韋煜正擔任該隊體能教練，默默為球員提升狀態和保養防傷，不過他打趣指球員最不想見到他，不時喊道：「唔想見到你呀，快啲走。」可是球員為提升水平亦只好邊叫苦邊完成體能操練。

李sir雖非運動員出身，但對運動一直有濃厚興趣，就讀體藝中學時已確立成為教練的意向，之後先後於港大及澳洲修讀運動科學相關學位，2008年開始於中大進修博士學位，深造運動醫學，同年中大運動醫學團隊與傑志合作，包括隊醫、物理治療師及體能教練支援球隊，而李sir就是同中一員。香港與外國訓練最大的分別是，未有着重數據和科學化訓練，並非有一套「外國人訓練方式」，李sir指以往訓練標準講憑感覺：「點為之好氣？跑到廿個圈叫好氣；點為之好撞？舉幾重啞鈴就好撞。」高水平足球訓練是因應不同位置設定不同的體能訓練需要。

只需有合適數據再設計訓練，才能有良好的身體貿素改善「球員係要跑長距離，但唔係田徑咁一直跑，而係分段爆發，所以足球員會有個『Yo-Yo Test』，球員最怕就係呢個，會要求佢哋衝20米，休息一陣再跑，睇下速度有冇下跌之類，而個數據先對足球員有用。」除了能夠清楚本地運動員的資料外，他更指可用測試數據與外國對比，知道與外國的距離方可讓教練或運動員有清晰目標。另外，李sir也曾訓練過手球、游泳或韻律泳等其他項目的健兒，不同項目要求也各異，舉例指足球與籃球要求的對抗性其實並非一樣：「籃球相對會用更多上肢，手臂等嘅肌肉可能練得多啲，而足球可能係講盤球時唔畀人撞開，咁練腹、腰部核心肌群就可以幫到佢。」

在傑志任職時期其中一樣令他感恩的是同年上任的主帥甘巴爾，這位曾兩奪最佳教練的西班牙教頭相當信任李sir與中大團隊，他憶述當年雖然人手有限，不但要安排訓練課程，也需要管理球員的飲食，雖然忙碌但合作上卻相當有默契：「甘巴爾知道自己唔係體能專長，佢會好聽我喺體能方面嘅建議，自己就專注足球上，例如開操拎到數據邊個冇態就交畀我加操咁，亦都會問我加插用波嘅體能訓練，一啲高強度嘅小組訓練，一對一或二對二不等，包括晒靈活、對抗性或者耐力。」這一種信任令到體能教練可以發揮所長，除了提升球員能力外，保持狀態和防範傷患的能力亦令到傑志可於10/11及11/12賽季聯賽冠軍「冧莊」。

防傷一環是球隊能保持戰積的其中一個原因，也是20/21賽季李sir最擔心的一環，眾所周知疫情肆虐接近整年，自上賽季開始已經陷於停賽、復賽又停賽的噩夢輪迴，球員狀態不足之餘，未有充足體能訓練便進行高強度比賽可能增加受傷風險。雖然港超聯球隊未有完全停操，但質素和量必不及正式訓練，本季自去年12月開始停賽至本月初復操，兩星期後便重開賽事，李sir直言：「準備根本完全唔夠，起碼要4個星期。」但亦無奈嘆道「唔通唔踢咩。」更引述德甲的資料指疫情復賽後受傷機會增加約三倍，擔心本地球員亦有同樣情況，如果自己仍是球會教練的話無疑是個挑戰。

李sir小檔案

姓名：李韋煜博士（Dr. Justin Lee）

職業：Goji Studios運動與科學總監（現時）、大學客席講師、傑志體能教練

傑志任職期間主要榮譽：三次甲組聯賽冠軍(2010/11，2011/12，2013/14)、一次港超聯賽冠軍(2014/15)、三次足總盃(2011/12，2012/13，2014/15)、三次聯賽盃(2011/12，2014/15，2015/16)

學歷：香港中文大學運動科學碩士及哲學博士學位、澳洲坎培拉大學運動科學與訓練學學士

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