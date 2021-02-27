周六英超早場，曼城憑着史東斯及魯賓戴亞斯的入球，以2:1險勝韋斯咸。今場作出輪換的曼城，雖然前線上的阿古路以及費倫托利斯表現乏善可陳，反而輪到較少入球的史東斯及戴亞斯化身帶刀侍衞，這兩位後衞除了令藍月防線變穩健外，就連入球也可以包辦，實在為哥迪奧拿解決了不少麻煩。

由於周中踢完90分鐘的歐聯賽事，所以今場領隊哥迪奧拿亦善用了球隊的板凳深度，上場歐聯踢正選的鋒線球員，今場全數坐在後備席上。哥帥領軍下在控球踢法上已經極度成熟的曼城，開賽依然繼續成功掌握場上的大局，控球率一度高達7成。不過踏入新一年後狀態同樣不俗的韋斯咸絕非善類，改踢三中堅後即使控球明顯不及曼城，就靠前場米查利安東尼奧、連格及柏保路科奴斯不斷衝擊藍月防線，希望可以「偷雞」，所以開賽頭25分鐘，槌仔幫的射門反而比主隊曼城多。

曼城的入球就來自奇雲迪布尼一次精準長傳，找到在禁區內的兩位後衞魯賓戴亞斯與史東斯，前者亦不負眾望頂入個人英超的首個入球。只不過領先後的曼城開始放慢手腳，反而在中場一次失誤被韋斯咸踢出突擊，門前的連格又疑似「撻Q」後讓安東尼奧門前撞入，成功終止曼城主場629分鐘不失球的走勢。今場收穫助攻的連格，離開曼聯加盟韋斯咸後重拾狀態，此役在前場亦踢得相當活躍，面對曼城這種在比賽中主攻的球隊，連格就完全發揮自己引球推進的能力，此子今場表現更勝過入球的安東尼奧。

哥迪奧拿立即在下半場換下前場沒有建樹的阿古路，不過未有想到為曼城再次取得領先優勢的會是另一位後衞史東斯。今季藍月的兩名前鋒阿古路以及加比爾捷西斯，皆因為傷病問題嚴重影響到狀態，其中阿古路在英超仍然未開齋，反而令到兩位表現穩健的後衞史東斯及戴亞斯要兼顧入球的責任，二人今季在英超已合共攻入4球，這個數字與阿古路及捷西斯加起來的入球數字相同，可見今季藍月兩名前鋒實在不夠可靠。

最終曼城在有驚無險的情況下取下三分，將連勝紀錄延至20場。不過曼城依然不能掉以輕心，在下周曼市打吡上演之前，周中亦要面對上季曾雙殺曼城的狼隊，要繼續延續連勝難度絕對不少。

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