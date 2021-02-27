英國《太陽報》周六爆料，剛在熱刺表現有起色的迪利阿里，已經與模特兒女友Ruby Mae第二度分手，原因是對方終日沉迷打機。

據悉Ruby Mae已經搬離阿里在倫敦價值200萬鎊的豪宅，原因是不滿男友最近的行為，當中主要是因為阿里最近沉迷玩網上遊戲Fortnite，沒有時間陪伴她。

一位與他倆相熟的友人向《太陽報》透露：「阿里與Ruby Mae已經玩完，他們的關係一直不穩定，但現在感覺已經來到最後了。Ruby很傷心，她受夠了阿里不懂得管理時間，然後收拾東西離開了，現在獨自生活。」

據指兩人是在情人節前已分開，即已經分手了半個多月，而且已經沒有在IG互相關注。

事實上，阿里與Ruby已不是第1次分手，兩人在2016年展開情侶關係，18年曾經短暫分開，但後來阿里「箍煲」成功，僅半年多後又重新「撻着」，而去年疫情期間的夏天，還齊往希臘小島Mykonos度假，在沙灘上非常親密，完全不理旁人又咀又摸。

儘管情場失意，迪利阿里的事業卻有點起色，剛在周三歐霸盃32強次回合，以一球精采絕倫的倒掛金鉤入球，兼送出兩球助攻，協助熱刺大勝禾夫斯貝加4:0闖入16強。領隊摩連奴雖然當日賽後，不願保證阿里在周日英超作客般尼必正選，但周五再出席英超賽前記招態度有變，不排除會讓阿里與哈利卡尼、孫興民及加里夫巴利四箭齊發，採取強攻政策改善近期聯賽劣績。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！