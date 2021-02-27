意甲AC米蘭前鋒伊巴謙莫域日前點名批評湖人球星勒邦占士（LeBron James），他認為運動員只需做好個人本份，專注做自己擅長的東西，不要干涉政治。占士周四常規賽領湖人主場以102:93擊敗拓荒者後，公開回應伊巴的指控，他堅稱自己絕對不會閉嘴，亦不會只專注在體育上。

伊巴日前接受瑞典節目訪問時透露，不認同占士利用自身影響力，在社交媒體上發表跟社會政治有關的議題，運動員就做回自己擅長的事，若對方是政治家或施政者，才去做政治工作。占士周四領湖人贏波後回應伊巴言論，他認為自己不只是位籃球員或是運動員，不會只關心體育的事：「我永遠不會在發生不正確的事情時沉默，我跟我的人民講道，我推動平等，反對社會不公義、種族歧視、選民壓制，這些正在我們社區發生的事。因為我是社區的一分子，看着這些事情發生，我還有一群300多位的學生在我創辦的學校裏，他們也在經歷類似的事情，因此需要有人出來發聲，而我就是他們的聲音。」

LBJ續道：「我用我自己的平台繼續發光發亮，希望不單救助到我們的社區，而是整個國家甚至全世界。我永遠不會只記掛着體育運動，因為我明白這位平台⋯⋯我的聲音是有多大影響力。我的說話都經由一個受過教育、富有知識的大腦思考，要批評的對象不應該是我，因為我是有做好功課的。」

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