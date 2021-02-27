車路士自杜曹上任後，球隊整體的踢法、士氣及狀態，都與林柏特執教時有明顯分別，連帶戰績亦有所提升，領軍8戰取得6勝2和的不敗戰績，周中歐聯更成功擊敗西甲榜首球隊馬德里體育會。周日車路士回歸英超將要迎戰曼聯，這是杜曹上任後首戰聯賽排名更高的球隊，且看杜曹入主車路士的變革，能否越過紅魔鬼這次考驗。 文：尊嘉

前車路士領隊林柏特上月尾被炒，當時藍戰士在聯賽排名已跌至第9位，球隊士氣低沉；然而杜曹上任後立即進行一連串改革，球隊戰績立即回升，本輸前緊守英超第五位，為爭取來屆歐聯資格帶來希望。其中杜曹上任後，最明顯的改變是戰術及用人，並願意給予藍戰士每一名球員上陣機會，沒有林柏特時代所謂「契仔」出現。

首先戰術方面，杜曹上任首戰啟用4-2-3-1陣式，隨後5場聯賽則改用3-4-2-1，有別與林柏特愛用的4-3-3陣式，杜曹戰術體系至少會起用兩名中場中球員，務求令球隊在中場在傳控、搶截方面都佔到優勢，整體車路士的踢法，亦隨即比起林柏特時期穩健得多。

當中克羅地亞中場高華錫，今季由林柏特時期各項賽只得55%正選，攀升至%（見附表），當中杜曹上任後的6場英超連同周中歐聯大戰，高華錫均場場正選，二人可謂杜曹戰術上的新核心。在球隊早前2:0擊敗紐卡素後，杜曹亦難掩對高華錫的喜愛：「我愛他，這是很簡單的，就算你凌晨3時叫醒球員，他都會在3時15分已準備好給你所有東西、細心聆聽和全力去踢，他真的非常可靠。」

不過，杜曹絕非如林柏特以往般「用人唯親」，他上任短短8場已給予了24多名一隊球員正選機會。如昔日在林柏特麾下上陣最多的「契仔」美臣蒙特，雖然在杜曹上任首戰即失去正選，但隨後蒙特以出色的表現贏回杜曹的信任。在林柏特時期幾乎沒上陣機會的西班牙左翼衞馬高斯阿朗素，杜曹曾稱此子以往未有被安放在適當位置，結果杜曹不看身價，選擇身材較為高大的阿朗素，力壓身價高達5,000萬歐元的芝維爾，成為球隊左翼衞首選，更成為藍戰士陣中，杜曹上任後正選上陣升幅最大的球員。

至於外界有指林柏特未能激活德國孖寶，成為這位車仔名將下台原因，杜曹亦立即調整迪姆華拿的位置，由左翼鋒改回更靠近中路並更加接近球門，迪姆華拿在球隊擊敗熱刺後曾解釋：「我現在踢的是偏左的10號位，不再是左翼，這令我有更多空間可以在中路活動，並在中鋒身後充當輔鋒，這對於我來說是非常好，我認為領隊做了很好改變。」

不過，由於杜曹喜用3-4-2-1陣式，令一眾翼鋒如基斯甸佩列錫、薛耶治等失去上陣機會，赫臣奧杜爾更被改造成右翼衞使用，上仗球隊1:1賽和修咸頓一役，杜曹半場換上赫臣奧杜爾後，下半場又將他換走惹來爭議（見附稿），看來對於陣中翼鋒的使用上，杜曹仍未有其他解決方案。

或者是出於保守的排陣及選擇，杜曹上任後的8場英超，未有一場入超過兩球，但防守方面球隊有明顯進步，8場賽事只失了2球，僅次摩連奴04/05球季頭8場領軍只失1球的成績，但對比起林柏特今季領軍19場聯賽失了23球少得多，丹麥中堅安達斯基斯坦臣早前曾解釋球隊的防守改變：「不必要作無謂的控球，當敵人來搶球時，要在最後一秒才作出決定，要知道自己需要做甚麼，讓一切順其自然。他（杜曹）只告訴我們要放鬆及相信自己，現時我們踢得很好並取得勝利，這對於我們幫助很大，令我們不用做太多已能作出改善。」

周中車路士以盾破盾1:0小勝馬體會後，杜曹賽後剖析成功秘訣：「我們想控制球賽，將皮球壓過半場，但也要保持專注才能不讓對方踢反擊，所以這是一次非常有紀律性的表現，是全隊的合作和努力，這是獲勝的基石。我們知道馬體會也是很擅長防守，所以要勇敢壓上前，當他們有8個人返回禁區防守，就要維持高強度的進攻，這點我們做得很好，沒有讓他們喘息反擊的機會。」

事實上杜曹在改變用人，並重新向車路士注入新的戰術及勝利動力後，杜曹並不希望這只是普遍新帥上任的蜜月期。故車路士早前2:0擊敗紐卡素賽後，杜曹卻嚴詞警告球隊：「我們仍然在三項比賽之中競爭，正常今天可以當作獎勵，但明天起就不能分散集中力，我認為我的球員知道這一點，我們將要為贏得所有比賽而努力，這是個壞消息，但每個球員都要為此作好準備。每個球員簽約車路士時都會想參加比賽，現在的挑戰是繼續前進，這將視乎我們的表現、決心和渴望，我並不容許任何人跌至99%的水平。」賽前更有傳杜曹已「氹掂」油王班主阿巴莫域治，開出高達2.6億鎊支票讓他增兵改善球隊，且看要求嚴格、氣勢如虹的杜曹，周日一戰能否帶領藍戰士擊敗紅魔鬼，繼續證明自己有能力在史丹福橋取得長期飯票。

今季車路士球員在林柏特與

杜曹麾下的正選比例

排名 球員 林柏特時期正選 杜曹時期正選 升跌比例 贏家/輸家

1 美臣蒙特 83% 75% -8%

2 迪姆華拿 79% 75% -4%

3 艾度亞文迪 72% 75% +3%

4 葛特蘇馬 76% 25% -51% 輸家

5 芝維爾 72% 25% -47% 輸家

6 堤亞高施華 62% 38% -24%

7 高華錫 55% 88% +33% 贏家

8 尼高路簡迪 66% 25% -41% 輸家

9 佐真奴費路 52% 75% +23% 贏家

10 艾斯派古達 48% 88% +40% 贏家

11 夏維斯 59% 13% -46%

12 列斯占士 55% 38% -17%

13 譚美阿巴謙 48% 50% +2%

14 赫臣奧杜爾 31% 75% +44% 贏家

15 基斯甸普列錫 41% 13% -28% 輸家

16 薛耶治 38% 25% -13% 輸家

17 魯迪格 28% 88% +60% 贏家

18 安達斯基斯坦臣 28% 50% +22% 贏家

19 基奧特 24% 38% +14%

20 阿列沙巴拿加 21% 25% +4%

21 馬高斯阿朗素 10% 75% +65% 贏家

22 艾馬臣柏美尼 17% 13% +4%

資料來源：《太陽報》與蘋果資料室

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