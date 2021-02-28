上季勇奪隊史首個中超冠軍的江蘇蘇寧，早前一直有中國傳媒報道指，即使奪得了聯賽冠軍，蘇寧集團仍打算將旗下的江蘇蘇寧出售。直至周日江蘇蘇寧發表聲明宣佈球會停止運營，現時江蘇蘇寧會面臨被接盤或是解散的下場，由奪冠直至停運只經歷了108日，在世界球壇也是非常罕見的情況。

由於蘇寧集團去年淨虧損高達39.1億人民幣（約46億港元），因此本月中國傳媒就曾報道過蘇寧集團打算將江蘇蘇寧出售，集團主席張近東亦表明集團未來會專注於零售的本業上，其他不在這範疇的業務將會作縮減。有指蘇寧集團曾與無錫及蘇州兩家企業談判不果，假如球隊無人接手的話將會面臨解散的危機。

周日江蘇蘇寧就在微博發佈一剛公告，提到球會將會停運一事：「由於各種無法控制的要素疊加，江蘇足球俱樂部無法保障繼續征戰中超，亞冠賽場。即日起，江蘇足球俱樂部停止所屬各球隊的運營，同時在更大範圍內期待社會有識之士和企業與我們洽談後續發展事宜。」

2015年12月蘇寧集團宣佈接手江蘇足球隊，入主球隊後其實簽下過不少大牌球星，當中拉美利斯、阿歷士迪斯拿及艾達馬田斯也曾效力過這支中超球隊。上季江蘇蘇寧更力壓廣州恒大捧走中超冠軍，不過其實在上季的中期，蘇寧集團的經濟狀態就出現了問題，曾經有傳媒爆出球隊拖欠薪金導致球員罷操的事件，就連奪冠後，球會亦未有向球員發放奪冠獎金。

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