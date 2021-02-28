前英格蘭足球天才加斯居尼，亦係球壇出名嘅麻煩友，掛靴之後受到酗酒等問題纏身，幾年前仲捲入醉酒駕駛、火車站性侵、偷紅酒等醜聞，打得甩之後近期又大爆自己，10年前疑因酒後鬧事畀父親送過去精神病院，認真係球壇痴線佬一名。最近已經53歲嘅加斯居尼再有新搞作，將會參加意大利真人騷節目，同班靚女一齊到荒島求生，佢仲話有信心自己可以贏到獎金呢！

英國《太陽報》報道，加斯居尼將會聯同「意大利小姐」22歲選美冠軍嘅卡羅蓮娜（Carolina Stramare）、44歲女藝人丹妮娜（Daniela Martani）同53歲嘅意大利著名女演員安祖娜梅莉洛（Angela Melillo），一同去到中美洲國家洪都拉斯附近嘅荒島，參賽者將會被掉出直升機外，跳降傘跌落海游去荒島，仲要冒住熱帶風暴、有毒蜘蛛等危險求生兩個月，不過加斯居尼坦言自己最驚嘅其實係蛇！

「我可以忍受缺乏食物或者其他一切嘅考驗，但認真我最驚就係蛇，我估我一係頭24個鐘就會退出，一係我就會忍落去贏出比賽！我知道呢個係一個大挑戰，唔係容易㗎！」依家正喺意大利酒店接受隔離準備參賽嘅加斯居尼，仲自爆其實早喺09年已經接受到英國電視台邀請，參加同類型嘅真人騷，點知當時未能通過心理測試而被拒絕，最終事隔十幾年之後，曾經效力過意甲球會拉素、喺意大利都有一定名氣嘅加斯居尼，決定參加呢個意大利版本嘅真人騷。

雖然睇見加斯居尼賽前嘅說話，同埋電視台公佈嘅參賽相片，加斯居尼狀態似乎唔錯，但呢位以往踢波個陣已經嗜酒如命嘅球星，接受《太陽報》獨家訪問時就自爆，曾經接受戒酒治療嘅佢又再重新飲酒：「我永遠都係個酒鬼嚟，我有時都會飲番幾杯，當然唔係每日都飲，只係喺我想飲個時先飲吓，我知道咁樣對我身體嚟講係唔啱嘅。」

雖然加斯居尼堅稱，自己有能力控制自己嘅酒量，但每個醉酒佬嘅都會話自己唔會醉喇！佢嘅說話未必可信喎，相信好多人都會擔心，呢位球星去到荒島會頂唔住，不過加斯居尼就話希望可以今次真人騷，改變大家對佢嘅印象：「我想放手一搏，畀世人睇到真正嘅加斯居尼，英國電視台個邊曾經未審先判，話外界淨係想睇到鬧事嘅我，我當時真係嬲。我依家正努力重學意大利文，希望今次野外求生可以令我曬黑啲，仲希望幫到我戒煙喇！」

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