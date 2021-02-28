曼城周六在英超憑魯賓戴亞斯及史東斯分別建功，於主場以2:1力克韋斯咸，各項賽事27場不敗，連勝紀錄則改寫至20場，領隊哥迪奧拿在頂級聯賽球隊執教生涯達到500勝里程碑，更成為帶領單一英格蘭頂級聯賽球隊最快獲得200勝的領隊。

50歲的西班牙籍主帥哥迪奧拿執教生涯數據驚人，周六領曼城擊敗韋斯咸後，生涯領頂級聯賽球隊各項賽事已達500勝，當中巴塞隆拿179勝、拜仁慕尼黑121勝，曼城則為200勝。

哥帥在領軍曼城第273場比賽取得200勝，成為最快帶領單一英格蘭頂級聯賽球隊獲200勝的領隊，超越了在執教車路士第309場取得200勝的摩連奴，杜格利殊領利物浦第333場獲200勝排在第三位。

哥迪奧拿賽後坦言這場比賽很難踢「他們充滿活力而且有具質素的球員。今日經過了10或15分鐘後，我們已明白到我們不會踢得好看。當你有那麼多比賽要應付，在聯賽然後是歐聯，這是正常的。我們很幸運能全取3分，這在球季結束時會很重要。」

由於武漢肺炎疫情，比賽要閉門進行，哥迪奧拿認為球隊各項賽事20連勝可能是他們的最大成就。哥帥稱︰「在這段時期、這個時代、這個情況下，能夠取得20連勝也許是我們職業生涯中最偉大成就之一。」「當然那並不表示贏取冠軍，但在這段時期、英格蘭最艱艱的時期，在冬天、三至四個月沒有一星期的休息、每三日比賽一場，加上武漢肺炎疫情和傷病，能做出這樣的走勢，獲勝、獲勝、獲勝是代表精神力量。」他又重申過去所做的並不重要，不保證可以幫助他們在下一場比賽擊敗狼隊。

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