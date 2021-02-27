還記得沒有Whatsapp、沒有Facebook的日子嗎？若沒有LIHKG（連登）、沒有Telegram，本地波球迷可以去那「圍爐」？千禧年代港足「冰河時期」時，球迷靠的是網上論壇「GoalGoalGoal球迷大聯盟」。「神隱」多年的創辦人Gary Hui現身，細說當年的本地足球事。

記者／攝影：禤家民

「其實冇乜好講，我怕冇乜報道價值喎，咁耐之前嘅事。」約訪時Gary透過電話這樣說，訪問當日見面時，他再次這樣說。首先，我不認同「Goal3」沒有報道價值；其次，「Goal3」成立的原因，不也就是為了推廣世人眼中「沒有價值」的本地足球嗎？

「冰河時期」懂得上網的本地波球迷，肯定知道「Goal3」的存在，它應該是當時唯一本地波球迷在網上交流的途徑。創辦人Gary本身熟悉資訊科技，他自稱不算很熱衷於本地足球，「久唔久會入場囉」，但當時在網上認識到來自五湖四海的高人，「成日有猛人出現，有人可以長篇大論寫場波，有啲可以講歷史，點解香港球迷圈咁多奇人異士呢？」Gary就想把這些人集中在一起，幹一番事情，他先向足總提建議，改善網頁，「足總資源有限，我哋球迷就用好相宜嘅費用，建議畀當時秘書長林俊英先生。」

當時與Gary合作無間的，有在網上新聞組認識、那時仍在讀大學的前體育記者李恆基，他們再於網上認識到那個可長篇大論寫場波的猛人，Gary說：「佢後來做咗大學講師。」原來是理工大學香港專上學院講師李峻嶸。他們還需要找個人撰寫網頁的英文版，有一次Gary約網友踢波，知道當中有位年青人讀喇沙，「咁正常認知，讀喇沙應該英文ok，問佢平日睇波聽廣東話定英文，佢話睇英文台。」結果就這樣解決了英文版，這位喇沙仔後來當了補習老師，有大型廣告的那種名師，而且是教英文，叫Levin Wong，幾年前移民了。Gary笑言：「都證明我幾有眼光。」這個4人的小隊，改革了當時的足總網站，不只是設計網站、寫內容，還有拍攝相片，「足總畀咗2萬蚊，當時啱啱出數碼相機，成舊錢就用咗去買相機。」

說回討論區，當時資訊不流通，開了個論壇也要有人知道才能發揮效用，Gary說：「個網係點爆起呢？我做足總網站時，同林俊英講可唔可以喺網下面加『GoalGoalGoal』條link。」自此本地波球迷就集中在「Goal3」，Gary亦努力為球迷謀福利，「『冰河時期』嘅球迷好多都有性格，我成日問足總搲波飛，有啲香港隊比賽搲咗30張，但個個大爺咁，呢個又話6點半放工，嗰個又話7點先到，我喺球場入面做梗嘢，某某時間又要走出嚟。」

當時沒有WhatsApp，手提電話上網是極為奢侈的事，「ICQ都有嘅，但嗰時唔會亂畀人。」要聯絡球迷，Gary要逐個打電話，「以前我細個，想做啲嘢，同埋會主動啲，會call啲球迷傾偈。我唔係好沉迷本地波，但發掘到好多沉迷嘅人。」訪問中Gary講了很多次「網上很多奇人異士」，除了幫手寫足總網站的兩人外，還有人精於設計、有人收藏很多舊雜誌等等，「我真係一個一個約出嚟傾偈，咦原來你有咁多舊雜誌，我問可唔可以借嚟scan吓，佢又樂意。有人可能寫文好叻，有啲又其他層面叻，咪睇吓點樣group埋班人，做件事靚仔啲。」那時候的香港足球雖然很小眾，但有著一種特別的親切感，甚至是市井味道。

Gary認為，以前的討論區與Facebook不同，「Facebook啲人拉得好散，以前個溫度好唔同。」當時討論區百花齊放，「高登」才剛剛開始多人認識，大型討論區尚有「Discuss」和「Uwants」等，傾足球嘅，可能都集中在這些大型論壇，當然是外國波為主。Gary眼見沒有人討論本地足球，就創辦「Goal3」，「外國波太多人報，冇乜空間，反而focus本地波，因為嗰時完全冇人報，反而有個效果。」「Goal3」一度有廣告收入，但Gary表示從沒有想過用「Goal3」賺錢，「一半係因為情意結，唔係真係為錢，冇錢又唔得，但又唔係真係好多，我唔係當一個生意去搞。」Gary在「Goal3」設遊戲，最經典一定是估波膽，「我哋最初個獎品係派錢，好瘋狂，試過喺《奪標》買咗最平個package，落咗幾版廣告，前唔前衞？」

「Goal3」雖然以「小眾娛樂」本地足球為主，但人流很多，當時是香港百大瀏灠量網站，「都多人上㗎，點解呢？我哋『黏性』高，以前未有通訊軟件、未有WhatsApp，啲人就喺度吹水，有時又會裝啲game，大家估吓波膽咁。」或者就是因為小眾，會員之間關係更親密，球圈中人也是常客，當中以流浪總監李輝立最活躍，「成日留言，同球迷罵戰，好好笑。」Gary認為，球會班主都很有心搞好本地波，只是不知從向入手，「佢哋想同球迷互動，可能老派啲，唔知點做。有時會攞啲波衫嚟抽獎，球會又開心，我哋個網又多咗流量。」

他特別提到傑志會長伍健，「阿Ken好積極，成日約食早餐，佢係想做啲嘢。傑志搞過年宵，阿Ken唔知黐起邊條筋，話不如賣吓波衫。」Gary認為年宵不能只賣球衣，剛好他有朋友做禮品，又再找來傑志球迷「肥牛」設計吉祥物，「好好賣，兩日賣晒。好難忘，唔係為錢㗎，好開心，人生唔知有幾多機會做年宵，做到通晒頂㗎。」那個吉祥物，傑志續用至今，正是大家熟悉的「傑仔」。

搞「Goal3」，難忘的事很多，在那個資訊不流通的年代，可能是在網上唯一接收本地足球資訊的途徑。那時候有位叫「v1c70ry81773r」的會員，每一日都會集齊所有有關本地足球的報道，很多球迷每日打開電腦第一件事，就是登上「Goal3」看這個帖文。不只本地球迷，外國也有人關注「Goal3」，Gary說：「有啲外國傳媒會問我哋攞資料，足總有時唔太齊。試過日本記者想搵某個球員資料，唔知佢哋點搵到我，好奇怪。」Gary不介意幫助其他人，但有一個堅持，「要credit番『GoalGoalGoal』，我想多啲人認識我個網站。」

難忘的，還有警察找上門，「差佬打過畀我無數次，有次有個球迷口痕，話再輸波就搵個炸彈炸唔知邊度，突然有重案組打畀我，問我攞個網友IP。」Gary向警察解釋一輪，最後保住網友IP，「另外有一次唔知貼咗咩相好暴力，之後有一次我哋畀人hack咗，FBI聯絡香港警察搵我哋。」

「Goal3」的活躍會員，有不少仍經常在球場出沒，但Gary已多年沒有留意本地足球，對上一次入場，是旺角大球場重建前，「開始年紀大，要湊仔，要番工。如果工作鬆動啲，都想做啲嘢，但家陣真係時間耗不起。以前成日對住個forum無所事事，宜家真係唔得喇。」

時代轉變，「Goal3」亦慢慢沒落，「時代會淘汰某啲嘢，宜家啲人仲會記得個網，我好開心嘅。你問香港波，10個人入面，我諗有9個半都上過我個網，我都好開心囉，有啲自豪。球員、班主、球迷、足總都會上，ok啦。」1999年建立的「Goal3」在數年前無聲無色地關閉，「幾條𡃁仔，儍更更搞個咁嘅網，上過香港100大，仲想點？冇得可惜喇。」他又認為，羅傑承2006年再度入主南華後，本地足球推廣方面有起色，已慢慢淡出。

這次訪問，令Gary回想起很多往事，「forum係一個時代產物，所有forum都式微，『Discuss』都少咗人上啦，除咗『高登』、『連登』。」網站雖已關，係Gary仍保留論壇內的資料，「會唔會有一日我抽筋搞番起？唔出奇㗎。好多歷史圖片、歷史對話，有幾位球迷已經過咗身，佢哋啲對話仲喺度。係一個紀念囉，有啲結咗婚生埋仔，有啲拍咗拖又散咗，有啲移咗民，有啲借咗錢冇還消失咗，咩人都有。」

「Goal3」就有如港足博物館，記載了「冰河時期」的珍貴歷史。回望那段一場比賽可能只有幾十球迷的歷史，雖然我們很小眾，但當中也有很多好人好事，很多努力地撐起香港足球的人。

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