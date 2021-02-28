周日於旺角大球場上演的港超聯尾場賽事，理文以5:1大勝晉峰，取得今季首勝，陣中射手尼迪利以兩個入球完結其球員生涯。

理文於賽前宣佈，36歲的法國籍射手尼迪利戰畢今仗後就會掛靴，正選上陣的他在17分鐘先收大禮，晉峰守將曾仲楠後場突破失敗，尼迪利偷到皮球後抽射破網；理文在24分鐘再由基華尼頓博到12碼，尼迪利主射入網，領先2:0。完半場前基華尼頓再入一球，理文半場以3:0領先。

尼迪利在57分鐘被調離場，正式完結他的球員生涯。入替尼迪利的金承龍其後亦梅開二度，最終理文以5:1大勝有卡爾特納射入12碼的晉峰。

尼迪利賽後表示，數個月前已決定掛靴，仍然狀態甚佳的他指：「我不想等我跑不動才掛靴，我希望在高峯時退下來。」他總結自己的球員生涯，認為自己在各地賽事都有不錯表現，最重要是勤力。他將會在下周離港，先回到法國。

理文近日被牽連到「保險費風波」，主教練陳曉明今日賽後指：「黑和白很清楚，沒有灰色的，不知道如何以不同的理由，講成可以走灰色，這是我的最大感受。」他指出對友會沒有意見，但認為規矩要跟隨。

晉峰總教練何信賢就指，有球員犯下大錯，令球隊整個星期的努力白費，迎來一場大敗。

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！