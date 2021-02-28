近季車路士對曼聯，亦是兩位西班牙門將迪基亞及阿列沙巴拿加（Kepa）的正面交鋒。不過，Kepa轉投藍戰士以後乏善可陳，今季正選位置更已被新兵艾度亞文迪搶走。其實，迪基亞於紅魔的正選位置同樣不穩，未來更可能被年輕的甸恩軒達臣取代。

過去迪基亞及Kepa一直於西班牙國家隊爭逐一位門將之位，然而去年的國際賽中，國家隊教練安歷基卻寧願用畢爾包門將烏尼西蒙把關。雖然安歷基指並非棄用二人，但已可見兩位門將的表現未如人意。

加盟車路士以來，Kepa的表現一直未能配上其逾7,000萬鎊的身價，季初隨着艾度亞文迪加盟後更從此成為後備。不過，自從杜曹執掌球隊後，Kepa獲得解凍，更接連於英足盃及對紐卡素的聯賽中正選登場，表現亦獲讚賞。但及後杜曹已明言文迪依然是球隊的一號門將，但Kepa卻無意離隊，希望留效繼續爭逐正選。

至於迪基亞雖然仍為曼聯的絕對主力，但近兩季的表現已被批評與巔峰期有落差，去季英足盃四強就因其犯錯將決賽席位拱手相讓車路士。今季甸恩軒達臣回歸於盃賽表現極為穩定，令更多人認為值得一席正選。近日有報道指季後曼聯或會出售其中一位門將，以現時表現及未來潛質，或者迪基亞將成為被放棄的一位。

曼聯及車路士正選及後備門將英超表現：

曼聯

迪基亞

上陣場數：23場

失球：29球

不失球：8次

撲球次數：49次

甸恩軒達臣

上陣：3次

失球：3球

不失球：0次

撲球：11次

車路士

艾度亞文迪

上陣：20次

失球：16球

不失球：10次

撲救次數：34次

阿列沙巴拿加

上陣：4次

失球：6球

不失球：1次

撲救次數：12次

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