蘇格蘭老將希堅斯周六以局數5:1大勝基蘭威爾遜，輕鬆打入球員錦標賽決賽，將與早一日率先晉級的奧蘇利雲在採19局10勝制的決賽交鋒，爭奪125,000鎊（約135萬港元）冠軍獎金。

45歲的希堅斯差點便能成為歷來第一位不失一局下打入排名賽決賽（除了Shoot Out）的球員，他在首圈以6:0大炒佐敦布朗後，8強再以6:0橫掃沙比，而在周六對基蘭威爾遜的4強賽中，希堅斯亦連取五局，其中，第二至五局先後打出一棒108、88、70及51度。

落後0:5的英國球手基蘭威爾遜在第六局打出一棒102度，局數追成1:5，但始終未能平反敗局，四屆世界冠軍希堅斯以74:3再下一城，最後以局數6:1淘汰基蘭威爾遜，晉身決賽。周日將是爭奪生涯第31個排名賽冠軍的希堅斯，第17次與奧蘇利雲在桌球排名賽決賽對壘，當中奧蘇贏出了其中10次。

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