利物浦首奪英超冠軍的翌季即慘遇傷兵咒，今季大概衞冕無望之餘，還很大機會失掉前四位置。周六就有英國傳媒消息指，紅軍高層憂慮領隊高普將會離隊，並考慮接替德國國家隊教練路維的職務，因此傳出紅軍正物色名宿謝拉特的消息。有指這位蘇超球隊格拉斯哥流浪教練有機會頂替高普，成為下位紅軍領隊。

據英國《每日郵報》報道指，利物浦高層對高普在晏菲路的未來感到越來越憂慮，他們擔心這位德國領隊會慮接替德國國家隊教練路維的職務，據報他亦是德國足協正在物色的優秀人選。《鏡報》更指出，德國足協將在短期內與高普接觸。儘管61歲的路維已執教德國隊長達15年，領軍贏過2014年世界盃和17年洲際國家盃，但國家隊隨後再無優異成績，據報他很大機會失去這份國家隊教練工作，並由高普接手。《鏡報》亦收到內幕消息指，即使高普很享受在晏菲路的時光，也很難拒絕這份新工。

高普於2015年上任成為紅軍領隊後，帶領利物浦贏過歐聯冠軍，更領軍一嘗30年來首個英超冠軍的滋味。惟紅軍今季表現下滑，據指球會班主約翰亨利及球會主席華拿擔心高普將會離開，因此他們正密切監察着昔日門生謝拉特執教蘇超球隊格拉斯哥流浪的表現，看看他能否帶領球隊贏得蘇超冠軍，有機會讓他成為頂替高普的熱門人選。

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