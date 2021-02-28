相信有留意開香港足球嘅球迷，都曾經睇過入籍老將法圖斯喺10年前嘅蠍子式後腳解圍。近日喺英國嘅非聯賽球隊諾士郡入邊，就出現咗一記妙到毫巔嘅蠍子式後腳入波，而且今次係成功射破對方大門！

周六諾士郡喺主場迎戰牛津城嘅英格蘭盃賽，比賽去到73分鐘嘅時候，諾士郡一次左路攻勢，比利時籍前鋒艾利沙森姆喺禁區內接應隊友傳中，背對龍門嘅森姆直接用右腳踢出蠍子式射門，笠死對方門將。入咗球靚波之後，森姆只係企喺原地舉起雙手，盡顯霸氣。森姆呢個入波都好大機會贏到普斯卡斯獎（最佳入球），假如最終真係成事嘅話，森姆介成為第一位贏到普斯卡斯獎嘅非聯賽球員。

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