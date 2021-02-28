車路士領隊杜曹和曼聯領隊蘇斯克查，周日將首次在英超對壘。二人其實甚有淵源，因為杜曹在去年12月被法甲巴黎聖日耳門（PSG）解僱後，一度被認為將獲曼聯聘用取代蘇斯克查。另外他倆近四次在歐聯對壘，各自取得2勝2負，而巧合的是，主隊在這四場比賽中全數落敗。

杜曹被PSG解僱後，名字曾跟多間英超球會扯上關係，當中包括曼聯。結果杜曹卻成為車路士的領隊，而在他帶領下球隊聯賽6戰4勝2和不敗，已升上第五位，並力爭打入前四以求取得下季歐聯參賽席位。

對老對手蘇斯克查，杜曹更是讚不絕口。他說：「其實大家最好留心蘇斯克查的質素，球員時代他曾多次顯示自己是名超級後備，並是曼聯在最輝煌日子時，該隊其中一名重要球員......所以我們要接受現實，現時曼聯由蘇斯克查帶領下，是一支有實力、有歷史和有成績的強隊，他們就是不斷獲勝。」

杜曹對蘇斯克查留下如此深刻印象是有原因，PSG在18/19歐聯16強遇上曼聯，球隊在首回合作客贏2:0的大好形勢下，次回合主場竟被蘇斯克查帶領的紅魔以3:1擊敗，兩回合計還被曼聯以作客入球優惠淘汰，而本只為臨時領隊的蘇斯克查，更因此獲聘用為曼聯正式領隊至今。

杜曹蘇斯克查近四場對壘成績

球季：20/21球季

賽事：歐聯分組賽

賽果：曼聯(主)1:3負巴黎聖日耳門

球季：20/21球季

賽事：歐聯分組賽

賽果：巴黎聖日耳門(主)1:2負曼聯

球季：18/19球季

賽事：歐聯16強

賽果：巴黎聖日耳門(主)1:3負曼聯

球季：18/19球季

賽事：歐聯16強

賽果：曼聯(主)0:2負巴黎聖日耳門

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