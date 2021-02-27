曼聯周日在英超作客硬撼車路士，因肌肉有傷已休戰三場的射手卡雲尼續上陣成疑，安東尼馬迪爾將有望再次擔正，第100次在蘇斯克查領軍下代表紅魔上陣。儘管在「蘇B時代」於隊中出場次數排名第三（見附表），但馬迪爾今季表現令人失望，就連蘇斯克查早前也忍不住在場邊對其咆哮，英格蘭名宿舒利亞更狠批他欠缺前鋒應有的飢餓感。

曼聯上周日在英超主場以3:1擊敗紐卡素，但正選上陣的安東尼馬迪爾表現平庸，領隊蘇B甚至在場邊大罵「嘗試多走位」及「多跑動」，但仍毫無作用，結果出場70分鐘就被換走。至上周四紅魔在歐霸盃32強次回合以0:0賽和皇家蘇斯達，意味着馬迪爾再一次「食白果」。事實上，馬迪爾開季至今在各項賽事合共上陣32場，只得七個入球，較上季48場入23球大為倒退，除蘇B不滿外，現時擔任球評的舒利亞亦質疑這位25歲法國國腳的鬥心。

「聽說馬迪爾希望成為曼聯的首選箭頭，並認為這是他最佳的位置，但我卻不是這麼想。他從未試過單季在聯賽攻入20球或以上，我看不到他掌握擔任『9號仔』的竅門，亦不覺他有爭取入球決心。」舒利亞說：「曼聯今季在聯賽已攻入53球，在英超首屈一指，但他卻只佔當中四球。這亦說明了曼聯為何要簽入卡雲尼。假如無傷無病的話，卡雲尼絕對比馬迪爾更適合擔任正選。」

數據不騙人，雖然卡雲尼已年屈34歲，但入球效率明顯更勝一籌（見附表），若果馬迪爾不再洗脫「Hea霸」污名，遲早也會被打入冷宮。

文：童健

馬迪爾卡雲尼今季英超攻門數據比較

馬迪爾 vs 卡雲尼

20場/16場 上陣/正選場數 17場/8場

69分鐘 場均上陣時間 50分鐘

4球 入球 6球

1.6次/0.2球（12.5%） 場均射門/入球（%） 1.1次/0.4球（36.4%）

每347分鐘 入球頻率 每141分鐘

8次 錯失重大機會 6次

3次 博得12碼次數 0次

資料來源：sofascore.com 截至27/02/21

蘇B麾下曼聯出場最多球員

第1位：拉舒福特（111場）

第2位：域陀連迪路夫（100場）

第3位：安東尼馬迪爾（99場）

第4位：迪基亞（96場）

第5位：哈利馬古尼（92場）

註：只列前5位 資料來源：transfermarkt.com

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