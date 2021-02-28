白禮頓周六英超作客以0:1不敵處於降班區的西布朗，客隊上半場本由後衞李維士鄧克射入罰球扳平，能避免痛失3分的機會。惟球證美臣首先宣判該入球無效，後來又改稱入球有效，經VAR審判後再證實入球無效，令比賽非常混亂，彈弓手判決亦更引起雙方球員極度不滿。

事發在上半場29分鐘，白禮頓於禁區頂獲得一次罰球機會。當西布朗門將森莊士東仍站在門柱旁邊安排人牆時，美臣突然嗚哨，李維士鄧克在混亂中迅速起腳射入。但皮球越過白界前，美臣再吹響第二次哨聲。事後，他首先宣判入球無效，隨即引起白禮頓球員抗議，但他跟邊線球證商議後，又改變主意宣佈入球有效，引起另一方的西布朗球員非常不滿。結果他要等待VAR介入調查，最後VAR以入球前有第二次哨聲，宣佈入球無效，白禮頓需要重射罰球，令他們錯過了扳平的好時機。

據報有現場記者聽到西布朗球員大鬧美臣「XXX的不尊重」及「XX的令比賽非常尷尬」，入球被取消後，亦有白禮頓球員說出不好聽的話，惟都未被紅牌處分。名宿連尼加在Twitter表示：「真的第一次看見這樣的笨蛋，美臣取消入球，又宣佈入球有效，然後再取消入球，天呀。白禮頓很擅長進不了球，擅長到本來入球了，最後也進不了球。」

鄧克賽後亦對美臣的判決破口大罵：「很尷尬、很糟糕的判決，我問球證能否射罰球了，他說可以然後嗚哨，我就起腳了。最後他竟因為球員壓力取消了入球？我不認為他知道自己在做甚麼，為甚麼他宣佈入球有效，是因為他說了可以，我不知道VAR能如何介入？」

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