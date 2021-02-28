曾贏得溫布頓女單冠軍的前西班牙網球名將馬天妮絲，上周六透過社交媒體宣布自己確診武漢肺炎，目前正在多哈一間醫院接受隔離。

身為梅古露莎教練的馬天妮絲，原定會跟隨對方參加在多哈舉行的卡塔爾公開賽，但在入境時被驗出對病毒呈陽性反應。她表示，自己出現了輕微的病徵。

「我希望盡快返回工作崗位，並能參與接下來在中東的連串比賽。」現年48歲的馬天妮絲說。「現階段我只能透過視像通話與互聯網，跟梅古露莎保持緊密聯絡。」

馬天妮絲曾在1994年贏得溫網女單錦標，並在90年代協助西班牙五度於協會盃封后。她的女單世界排名一度高踞第二位，並於去年躋身國際網球名人堂。

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