掀開一份報章體育版，幾可肯定是英超為主；繙譯一段曼聯新聞也肯定比派員採訪本地消息得到更多點擊率。Gary為足總工作期間，認識到很多體育記者，他慨嘆香港體記想出一分力，卻要面對本地體壇新聞價值不高的事實。

Gary接觸過很多體育記者，好拍擋李恆基也當了很多年體記，他說：「香港體記好有heart，唔係為錢，當然都要生活啦，但佢哋做啲嘢，係想幫本地波，幫本地體育。」他跟體記開始熟絡後，有時報章用不到的相片，會放上「Goal3」，他說：「影完啲相，報紙都用唔到，嘥咗，咁不如靜雞雞畀我貼喺forum啦。」他舉列說明，香港與日本傳媒對待體育新聞的分別，「唔知嗰次對日本咩隊，清水心跳定係乜。」一位本身是體記的「Goal3」活躍會員，把一張公司沒有用到的相片放上「Goal3」，結果Gary又收到電話，「唔知朝日新聞定乜，唔知佢又點樣有我電話，講中文嘅，問我可唔可以拎走張相。」

Gary據理力爭，「我話張相我哋自己影㗎喎，佢就話因為張相同佢哋嗰張有九成似，咁我咪拎走佢算囉。」Gary認為，接近一樣的相片，日本大報與香港報章有不同的對待，「你諗吓張相，朝日新聞可以用到，係好pro嘅，寶藏嚟，點解香港報紙冇出到呢？日本都幾重視呢個賽事，唔知頭版定點，我覺得成件事幾可惜囉。」

他又想起為足總工作時，港足對外隊的情況，「啲記者影team photo多數影外隊，港隊冇人影。嘩咁肉酸，我就去影港隊。冇辦法，港隊可能新聞價值唔係咁高，做傳媒都要交功課。」

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