CBA周日公佈各隊最新傷情報告，於上屆總決賽阿基里斯腱撕裂的廣東前鋒易建聯，預料將要再休戰20周，意味着易建聯今季基本上已復出無望。

中國傳媒報道，今季CBA第三階段常規賽於3月1日開始，季後賽將於4月中展開，而總決賽最遲亦只會戰至5月1日，換句話說，易建聯今個賽季幾已肯定會全面報銷。

易建聯在去年8月15日的CBA總決賽第三回合生死戰，於第三節尚餘一分鐘左右，在沒有對抗的情況下搶籃板球時受傷，經檢查後證實右腳阿基里斯腱撕裂。他翌日已飛返廣州接受手術，之後又到美國進行復康治療。

廣東隊總經理朱芳雨早前曾經表示，易建聯的康復進度較預期好，已返回健身室進行重量及跑步訓練，亦有進行投籃練習，有望在今季稍後時間復出。不過，隨着CBA的最新傷情報告出爐，相信這位33歲老將今季將會專心養傷，留待下季才正式重返球場。

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