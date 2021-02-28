周日英超早場，李斯特城主場迎戰阿仙奴，李城雖有中場泰利文斯6分鐘先開紀錄，但其後阿仙奴憑大衛雷斯、拿卡錫迪和尼高拉斯比比各入一球，最終槍手作客以3:1反勝對手全取三分。聯賽三連勝被中斷的李城，今仗更有翼鋒哈維班尼斯疑似膝部受重傷要擔架離場，預計需缺陣一段長時間。

兩支球隊上周中都要應付歐霸的賽事，阿仙奴今仗陣容變化較大，與歐霸一戰相比有6個變動，當中分別交出2入球和2助攻的奧巴美揚和布卡約沙卡都先列後備，由拿卡錫迪和韋利安頂上；而剛在歐霸出局的李城因占士麥迪臣受傷要改打雙箭頭，由占美華迪和伊恩拿祖攻堅。開賽僅六分鐘，李城中場泰利文斯右路引球推，壓入禁區後射遠柱破網為主隊領先。6分鐘後，尼高拉斯比比右路禁區邊位置被泰利文斯和尼迪迪夾擊侵犯，球證本直指12碼，但經VAR協助後，發覺為禁區外的尼迪迪犯規，故改判為罰球，比比親自主射亦破李城球員頂走解圍。

21分鐘，尼迪迪傳給哈維班尼斯，後頂推順後禁區頂勁射，門將賓特尼奴及時擋出化解危機。其後李城未能阿仙奴先有基蘭泰亞尼左路傳中，比比只差一步未能接應射門；韋利安禁區頂的轉身射門亦柱邊出界。40分鐘，比比右路博得罰球，韋利安處理傳入禁區，巴西同鄉大衛雷斯衝頂破網為槍手追成1:1，這個入球亦是這位33歲中堅今季英超的第一個入球，可惜近期表現不俗的小將伊美路維受傷要退下火線，42分鐘由挪威中場馬田奧迪加特入替。補時階段，比比右路傳中，尼迪迪跳頂時疑似手球，球隊親自到場邊查看VAR片段後，阿仙奴獲判12碼，今仗的隊長拿卡錫迪主射，卡斯柏舒米高估錯方向入網，上半場作客的阿仙奴就反超前2:1。

換邊後，李城隨即收起左閘湯馬士，由中場馬克艾拜頓入替加強攻力，可惜下半場僅3分鐘，哈維班尼斯疑似膝頭位置受重傷，需要軍醫入場治理，其後更要先固定腿部再用擔架抬離場，由土耳其翼鋒辛基斯安達入替。53分鐘，阿仙奴策動攻勢，奧迪加特直線交給韋利安，後者的傳中省中李城球員後被門前的比比輕鬆射入，為槍手領先到3:1，其後雙方再無添加紀錄，阿仙奴作客以3:1擊敗李城全取3分。

同日下游大戰水晶宮鬥富咸，富咸雖然全場佔盡優勢，但祖殊馬查、羅夫度斯卓克和後備入替的艾雲卡華利路都未能射破今仗表現神勇的門將古亞達，最終雙方打成0:0，富咸以23分依然排在第18位，與16和17位的紐卡素和白禮頓只有3分差距。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！