英國傳媒報道，跟阿仙奴只剩下一年多合約的拿卡錫迪，今夏可能會重返法甲加盟摩納哥。

據《太陽報》報道，近四仗均未獲正選上陣機會的拿卡錫迪，已不在阿仙奴的長遠計劃之內，消息指，領隊阿迪達或會以尼基迪亞，逐步取代這位29歲法國前鋒。除此之外，亦有傳兵工廠正密謀在今夏簽入士砵亭的堤亞高湯馬士，以及聖保羅的比倫拿蘇沙，作為奧巴美揚在前線上的新拍檔。

拿卡錫迪自17年以4,650萬鎊（約5億港元）身價由里昂加盟後，至今合共僅為阿仙奴取得45個入球，表現明顯不及格，去年他更再次被傳媒踢爆吸笑氣，球會對他已逐漸失去耐性，而摩納哥則據報有意將他收歸旗下。

阿仙奴今季在英超戰績欠佳，爭入前四的機會已相當渺茫，就連來季能否出戰歐霸盃亦成疑問，反觀目前排在法甲第四位的摩納哥，則仍有機會爭取下屆歐聯入場券。在這種情況之下，拿卡錫迪選擇「跳船」不足為奇，而兵工廠為免人財兩失，亦很可能會成人之美，將他放走。

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