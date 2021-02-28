般尼茅夫上周六在英冠聯賽，於主場以1:0小勝屈福特，雙方球員臨完場爆發衝突，各有一名球員領紅牌被逐，而般茅的「代表」，就是76分鐘才後備出場的韋舒亞。

般尼茅夫藉着荷蘭中場丹祖馬於61分鐘的入球領先，戰至補時階段，屈福特前鋒祖奧柏度馬查度因為侵犯謝法臣拿馬，「兩黃一紅」被球證驅逐離場。拿馬之後就借故推了屈福特的湯卡華利一下，這位前曼聯中場亦不甘示，其隊友丹高士寧亦馬上衝前聲援，兩班球員隨即出手互相推撞，擾攘了好一陣子。祖奧柏度馬查度出場之後，球場氣氛一度平靜下來，但兩軍轉眼又沉不住氣，於94分鐘已被黃牌警先的韋舒亞，因為與湯卡華利衝突，結果在99分鐘再接一面黃牌，出場23分鐘便領紅牌被逐，不過對戰果沒有影響。

韋舒亞賽後透過Twitter表示，般尼茅夫獲得重要的三分，儘管過程並不漂亮，但他與一眾隊友將會團結一致，全力為球隊爭奪每一分。

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