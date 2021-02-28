上月26日是NBA傳奇球星拜恩（Kobe Bryant）離世一周年，其遺孀雲妮莎（Vanessa Bryant）未忘記事發後有警員偷偷拍下肇事現場的相片。她周六在社交媒體發文，要求洛杉磯警方公開那些有份拍下或傳閱相片的警員名字，她又批評警方持雙重標準，在包庇自己人。

去年墜機意外發生後，有趕到現場的警員涉嫌違規拍下或傳閱拜恩及其女兒吉安娜（Gianna Bryant），還有其他遇難者遺體的照片。洛杉磯警察局長維拉努瓦（Alex Villanueva）表示，一共有8名警員涉案，有人涉嫌在墜機現場拍照後，將相關照片向外散發。但雲妮莎認為，洛城警方未有公開相關警員的名字，是雙重標準的做法，她說：「他們要求豁免被公開名字，但任何面對此等控訴的人士均不會受到保護，名字將需要向公眾公開。並非所有執法人員都是壞人，但這些警員必須為他們的行為負上責任，就像所有人一樣。」

雲妮莎去年九月已就案件作出起訴，案中提及，一名警員在酒吧內試圖用拍下的墜機意外照片，討好一名女性，旁邊的調酒師聽到對話後，循書面形式向洛杉磯警方投訴。維拉努瓦亦下令涉事警員刪除所有相關相片。

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