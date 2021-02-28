受到武漢肺炎嚴重影響財務的蘇寧集團，旗下的中超球隊江蘇蘇寧在周日宣佈，即日起江蘇足球俱樂部將會停止運營。據外國傳媒報道指，除了江蘇蘇寧之外，就連另蘇寧旗下的另一支球隊國際米蘭也受到影響，現時蘇寧正在打算出售國際的股份，希望可以藉此恢復蘇寧解決財困問題。

早前英國《金融時報》就曾發表一篇文章，提到蘇寧集團已經難以維持國際米蘭的日常營運，球隊在年內急需2億美元的資金周轉，否則將會面臨破產，所以基金BC Partners就曾與蘇寧相討過收購球會大部份股份一事。由於江蘇蘇寧停運一事，令到外界亦開始擔心國際米蘭會否受到影響，有意大利報道就提到國際米蘭同樣面臨不少麻煩：「現時球會周圍也有不同的消息，雖然蘇寧集團保證會在年底前還清所有債務，但國際在去年一共損失了1億歐元。」

不過即使蘇寧集團最終可以解決國際的財政危機，恐怕賣盤也只是時間問題：「自從五年前入主國際米蘭之後，蘇寧已經在國際身上投資了6億歐元，不過由於疫情關係引起了資金流動性的問題。除了資金問題外，去年8月中國政府對外國實施了投資限制，即使足球亦包括在內。所以顯示中國希望可以繼續投資足球，不過只選擇在國內投資，現時蘇寧需要在市場找到投資者。」

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