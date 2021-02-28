上任已經一個月的車路士新領隊杜曹，雖然在聯賽仍然未嘗敗仗，不過要接替車仔名宿林柏特擔任領隊，加上球會過往換帥的歷史，其實上任後杜曹的壓力甚大。其實在上個月就曾經有車迷不滿球會解僱林伯，因此到主場史丹福橘外掛上抗議橫額，加上杜曹對陣修咸頓一仗將後備入替的赫臣奧杜爾再換走，網絡上已經有不少批評杜曹的聲音出現。

自從俄羅斯富豪艾巴莫域治入主車路士後，只要任何一位主帥沒有交出成績的話，就會立即下台。因此在車路士突然解僱林伯後，有球迷就在史丹福橋球場的閘口掛上「繼續如馬戲團般」的橫額，暗示藍軍不斷換帥的舉動只會被其他人嘲笑，有人更投擲藍色煙霧彈，可見一眾車迷已經對球會有不滿。不過作為新帥的杜曹同樣過得不容易，林伯在球員時代已經身為車路士名宿，球迷自然願意給予更多時間，只不過杜曹首次征戰英超，就執教一支出名沒有耐性的球隊，此前亦坦白自己可能沒有辦法長教。

上周車路士1:1賽和修咸頓一仗，杜曹將後備入替的翼鋒奧杜爾在出場後半小時後再換走，賽後就表示不滿後者的比賽態度，雖然杜曹這樣做有自己理由，不過這個舉動亦引起部份球迷在網上作批評：「杜曹利用奧杜爾換入薛耶治是完全做錯！」、「有人可以解釋杜曹這個愚蠢的換人調動嗎？奧杜爾開始進入比賽狀態，然後你居然將他換下？W*F？」

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