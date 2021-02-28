熱刺球星迪利阿里據報因為沉迷打電子遊戲Fornite，近日被模特兒女友Ruby Mae第二度分手，不過女方重返單身之後，生活亦不太如意。事關據英國《太陽報》周六報道，她上周就因為一邊駕駛一邊用手機錄製短片，違犯當地法例，現正被警方調查。

24歲的模特兒Ruby Mae上周在駕駛途中，用手機拍攝旁邊車輛內的兩位男子，對方亦向鏡頭微笑及揮手。她在片段寫着「這就是現在的男子如何嘗識結識女子」，還加上一個笑到喊emoji，似乎頗享受被陌生男子結識。不過英國貝德福郡警方隨後發現這段影片，周六晚要求Ruby Mae協助調查。

警方表示：「我們得悉一位女子在駕駛時違法使用手提電話，我們現正向她調查。」當地禁止駕駛者在駕駛時使用手機，違例者可被罰款1,000英鎊（約10,800港元）。據指Ruby Mae和阿里在情人節前已經分開，即分手了半個多月，而且他們已經沒再在IG關注對方。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！