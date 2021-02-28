周六NBA常規賽網隊主場迎戰小馬，隊內三巨頭本已有杜蘭特（Kevin Durant、KD）因傷休戰，明星控衞K艾榮（Kyrie Irving）亦因右肩傷休息，餘下的夏登（James Harden）獨力難支。即使他攻入29分7籃板和6助攻，網隊仍以98:115敗陣，八連勝遭到小馬終結。至於受傷的KD雖未能出戰明星賽，但仍會繼續擔任「Team Durant」隊長，並在3月4日進行揀人儀式。

鑑於賽前東岸榜首76人不敵騎士，落後0.5場勝差的網隊今場只要勝出，就能順利登上東岸一哥寶座。惟今場「solo」演出的夏登，缺少兩位同伴下獨力難支，即使他拿下全場最高29分，領網隊半場追至64:68，但他下半場進攻啞火，6投1中只得4分進賬。缺少KD下，網隊陣容更進一步「縮小」，第三節被小馬針對性把球扔給中鋒普辛基斯（Kristaps Porzingis）強攻籃下，網隊的疲弱內線無法應付，被他單節拿下10分，加上今場有27分的新星當錫（Luka Doncic）裏應外合，網隊逐漸被拉開比分，最多落後過達22分。

勝負已定，夏登第四節上陣不足2分鐘就提早休息，只能看着球隊的8連勝被終結。網隊教練尼殊（Steve Nash）賽後稱，不擔心艾榮的肩部傷勢，預期他很快可以歸隊。當錫亦完成21歲最後一場NBA賽事，他周日就會迎來22歲生日，此前他職業生涯得分達到4,168分，在22歲以下球員得分榜排名第9。

至於已因大腿筋傷缺陣七場的KD，已確定明星賽期未能出戰，但他會繼續擔任「杜蘭特隊」隊長，並會和另一隊長勒邦占士（LeBron James）於3月4日參與明星賽揀選球員的環節，但目前未知道他會否在3月7日的明星賽當天，飛往阿特蘭大觀賽。

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