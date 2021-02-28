早前在NBA常規賽10連敗的騎士繼續反彈，周六更憑薩斯頓（Collin Sexton）攻入28分以及加蘭（Darius Garland）獲25分和9助攻進賬，爆冷在加時後以112:109險勝主場的東岸「一哥」76人，取得三連勝。

騎士雖然因為傷兵及球員私人問題而只有九名球員可用，但在這場比賽大部份時間領先，完半場領前76人56:47。不過，第二節曾經落後13分的76人其後逐漸收復失地，戰至第三節還剩3分16秒更追成65平手。完成第三節後只落後2分的76人，法定時間最終與騎士打成92平手，比賽進入加時。

奧哥羅（Isaac Okoro）在加時射入兩分球及2罰1中，薩斯頓之後再攻入2分，騎士將比分差距拉開至5分並一路領先至尾，最後在全隊有五名球員得分達雙位數之下，以3分之差擊敗76人，繼戰勝鷹隊和火箭後連贏第三場。76人雖有艾比迪（Joel Embiid）攻入全場最高的42分，搶下13籃板和助攻6次，賓西蒙斯（Ben Simmons）又貢獻了24分、7籃板、8助攻，惟全隊只有三人得分上雙，結果加時後不敵東岸排名14的騎士，兩連勝告終，今季更被騎士「雙殺」。

周六（香港時間周日）NBA常規賽戰果

76人 109:112（加時） 騎士

巫師 128:112 木狼

馬刺 117:114 塘鵝

紐約人 110:107 溜馬

魔術 109:124 爵士

雷霆 96:126 金塊

網隊 98:115 小馬

註︰前者主場

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