車路士與曼聯的左閘球員，馬高斯阿朗素與勞基梳爾在今季大踢爭氣波，齊齊由被棄用邊緣；重新搶回在球隊內的主力位置，柳暗花明。

車路士去年夏天以5,000萬鎊高價由李斯特城撬走英格蘭左閘芝維爾，馬高斯阿朗素隨即被投閒置散，但隨着前隊林柏特在1月下台，這位西班牙國腳在新帥杜曹帶領下，再次獲得證明自己實力的機會。英國傳媒更指，一度被傳會在季中「落車」的阿朗素，雖然到23年才約滿，但他已打算提前跟藍戰士續約。

阿朗素的父親老馬高斯阿朗素早前接受傳媒訪問時，亦表示兒子在林柏特麾下接受了一次很好的試練。他說：「他當職業球員10年了，這種事情總會發生，你只能從中學習。就算沒有出場機會，馬高斯也努力練習，當另一位信任他的教練上場，就會看到成績。」

另一邊廂，曼聯的勞基梳爾今季在新兵阿歷士迪尼斯威脅下亦成功解封助攻潛能。上季場均只創造出0.8次攻門機會的梳爾，今季平均每場有2.1次關鍵傳送，在英超僅次於基亞利殊、奇雲迪布尼、般奴費南迪斯（B費）與美臣蒙特等。值得留意的是，雖然梳爾偶爾然串演中堅，令參與進攻的機會受到限制，但他開季至今已交出六次助攻，在隊中僅排B費與拉舒福特之後，絕對不容小覷。

文：童健

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