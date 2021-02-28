全場完，兩軍繼今季聯賽首循環對碰後，再次打成0:0各得1分。相比上半場雙方較為緊手的表現，下半場兩軍的表現亦有所提升，車路士曾一度壓上進攻，令曼聯有反擊機會，可惜多次曼聯傳送上都有失誤，未能製造出入球。車路士後段亦換入基斯甸普列錫和迪姆華拿速度高的球員，但同樣無功而還，最終0:0完場，曼聯以50分排在第二位，今季聯賽作客保持不敗，而車路士在杜曹領軍下同樣以9場6勝3和保持不敗。

【車路士0:0曼聯】

全場完！

【車路士0:0曼聯】

84分鐘，普列錫引球推進後射門高出。

【車路士0:0曼聯】

67分鐘，費特洛迪古斯禁區頂右腳勁射，僅僅柱邊出界。

【車路士0:0曼聯】

65分鐘，基斯甸普列錫入替基奧特。

【車路士0:0曼聯】

61分鐘，雲比沙卡傳給後上的麥湯米尼，後者第一時間撞射，被艾度亞文迪救出。

【車路士0:0曼聯】

59分鐘，占士與格連活特一個配合，後者禁區頂左腳勁射，高出。

【車路士0:0曼聯】

52分鐘，拉舒福特傳給丹尼爾占士，後者射門被擋，角球

【車路士0:0曼聯】

48分鐘，芝維爾左路傳中，薛耶治的撞射被迪基亞救出，其後列斯占士的被射亦被擋出。

【車路士0:0曼聯】

下半場開波，車路士作出換人調動，列斯占士入替赫臣奧杜爾，奧杜爾在場邊敷冰。

上半場完！

今仗是雙方的壓迫力相當高，經常出現中場搶截的場面，車路士大多在左右兩邊組織攻勢，但赫臣奧杜爾右路的傳中和射門都未能為車路士領先，臨完半場前曼聯形勢較佳，但格連活特和般奴費南迪斯的射門同樣無功而還，雙方半場打成0:0。

【車路士0:0曼聯】

41分鐘，般奴費南迪斯禁區頂燙射省中人，角球。

【車路士0:0曼聯】

36分鐘，赫臣奧杜爾右路傳中，基奧特跳頂不中，更不幸腰部撞中柱，表情痛苦。

【車路士0:0曼聯】

31分鐘，迪基亞解圍失誤，基奧特禁區外第一時間撞射高出。

【車路士0:0曼聯】

21分鐘，車路士右路攻勢，艾斯派古達傳給赫臣奧杜爾，後者控高後窩利抽射，柱邊出界。

【車路士0:0曼聯】

15分鐘，罰球被救出後，赫臣奧杜爾疑似手球，球證翻查VAR片段，因格連活特手球在先，最終決定沒有犯手球。

【車路士0:0曼聯】

14分鐘，拉舒福特主射罰球被救出。

【車路士0:0曼聯】

13分鐘，麥湯米尼禁區頂被美臣蒙特侵犯，曼聯罰球機會。

【車路士0:0曼聯】

10分鐘，車路士角球後，曼聯快速反擊，拉舒福特未能成功交給格連活特。

【車路士0:0曼聯】

2分鐘，芝維爾策動反擊，美臣蒙特傳中，被曼聯球員解圍，角球。

【車路士0:0曼聯】

上半場開波！

陣容短評：車路士今仗繼續以3中堅陣式應戰，唯馬高斯阿朗素今仗先列後備由芝維爾，尼高路簡迪亦正選上陣，前場迪姆華拿同樣先列後備，由薛耶治正選上陣；曼聯方面，蘇斯克查以拉舒福特擔任前鋒，再派出格連活特和丹尼爾占士兩位翼鋒，看似有打穩守突擊的佈署。

車路士（3-4-2-1）

門將：艾度亞文迪

後防：艾斯派古達、安達斯基斯坦臣、魯迪格

中場：赫臣奧杜爾、尼高路簡迪、高華錫、芝維爾

中場：美臣蒙特、薛耶治

前鋒：基奧特

曼聯（4-2-3-1）

門將：迪基亞

後防：雲比沙卡、哈利馬古尼、域陀連迪路夫、勞基梳爾

中場：麥湯米尼、費特洛迪古斯

中場：格連活特、般奴費南迪斯、丹尼爾占士

前鋒：拉舒福特

周日英超重頭戲，車路士主場迎戰曼聯。車路士自杜曹接手執教後至今仍保持不敗，而曼聯就排在聯賽第二位，今仗是英超前四爭奪的關鍵戰。

車路士1月由杜曹代替被炒的林柏特領軍後，至今6場英超4勝2和保持不敗，上周二歐聯16強首回合賽事以1:0擊敗馬德里體育會，狀態和氣勢不俗。球隊在在防守方面尤為突出，聯賽加上盃賽共8仗裏佔6場保不失，合共僅失掉兩球。

曼聯目前仍位列次席，雖然領隊蘇斯克查近仗賽後仍強調紅魔會繼續爭取贏得英超冠軍，惟保住前四獲得來屆歐聯入場券，恐怕才是更實際的目標。然而，不過面對傳統勁旅成績一般，至今6場與Big 6球隊交手的聯賽未逢1勝僅入1球，最近與阿仙奴、利物浦與曼城對壘的三場聯賽，全部都以0:0和局收場；首循環在主場迎戰車路士，同樣互無紀錄。

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