今季回歸NBA G聯賽的美籍華裔控衞林書豪，日前在社交媒體透露自己在NBA打球長達九年，在比賽時仍避免不了被人稱為「武漢肺炎」，G聯賽得悉事件後已着手調查。但林書豪周六再發長文續指，自己不會公開對方名字或是羞辱任何人，因他認為此舉無助社區變得更安全。

林書豪日前在社交平台發文為亞裔美國人遭受歧視發聲，當中他透露自己作為打了9年NBA的老將，也無法令他免於在球場上被稱作「武漢肺炎」。G聯賽正就事件展開調查，但林書豪周六再上載另一篇長文解釋，不會公開該人的身份或是羞辱任何人：「我知道這會讓你們失望，但我不會點名或是羞辱任何人。在現今這個情況下，即使有人被推倒，又有甚麼好處呢？這不會令我的社區更安全，或者解決到我們長期面前的種族主義問題。」

他亦分享自己過往在哈佛大學打球時，也曾經歷過被種族歧視，但他在「常春藤盟校」（Ivy League、美國最盛名的一流大學）遇到球隊助教比金尼，對方教導他如何堅強起來，成就了今天不倒的林書豪：「用無知對付無知，不會讓我們進步，欺付其他種族來分搶我們的痛苦，亦不是正確的路途。」他亦呼籲外界要聆聽所有種族的聲音。對於被人稱為「武漢肺炎」的事件，林書豪未有詳細提及於何時或何地發生，也未知事件是否發生在G聯賽的比賽地點奧蘭多「泡泡賽場」，也是他為勇士附屬球隊聖克魯斯勇士比賽的地方。

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