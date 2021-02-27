網上談電影，牽起世代之爭。舊派堅持港片難以重拾昔日輝煌，新一輩則認為本土未死。

網絡事情，網絡解決。於網絡上的爭論，但凡涉及新舊香港，大眾易被標題所誤，一面倒地把舊派稱作廢老，然後結束。如果單純地把舊派都標籤成廢老，其實和那些真正廢老將年輕當成原罪沒太大分別。世情如硬幣，公字各一面，最好就把原文原聲看過聽過才作評論；被嘩眾取寵標題牽着鼻子走，到底不太健康。

那個晚上，我就碰巧在那個新興社交平台上，於那個討論港產電影興衰的「房間」內聽着兩位的辯論，後來再找其他資料把整個討論補完，才動筆寫下這篇。平心而論，代表舊派之論述，非常紮實，絕非「我唔知、我唔理、我睇唔到」式的低質謾罵；主張港片難以東山再起者為資深傳媒人兼業界人士，真正置身於那黃金時代之中，有相當資格去為事情定調。一句結語，指8、90年代的香港電影之興盛全因天時地利人和，如今則難以複製過往的成功，我更邊聽邊點頭稱是。

可是，「難以複製過往的成功」，與「會否成功」之間，其實存在差異。

2、30年前，沒有人想過百視達（blockbuster，租借電視電影錄影帶的大型連鎖店）會破產；說只用智能電話就能完成銀行轉賬，恐怕會惹來哄堂大笑。廿多年前，傳統中場10號仔只專責「校炮」為隊友製造機會，入波主要交由前鋒負責，籃球場上得中鋒就得天下；今時今日，好波之人身兼數職，越踢越前，幾時見過美斯和C朗只集中一瓣？又有誰想像過三分波射到半場，高佬也要求有上佳外投能力呢？這些無關好與不好，而是地球轉動了，世界已經變成這個樣子了。

正因為身處動蕩年代，那個未知的X因素，才會成為最能左右大局的變數。恩師伍晃榮的一句旁白，讓我印象深刻：「人們總喜歡錯誤地迷戀往績，把之當成金科玉律去判斷足球比賽」若把「足球」二字換成其他東西，或籃球、或電影、或科技，一切都清晰明瞭。沉醉於往日成功最危險，難道如今還只懂說當年荷蘭全能足球有多厲害？

在事情發生前，誰也沒想過會這樣發生。再引偶像佐敦名言，「Never say never」，永不要否定未來的可能性，一旦有這種想法，就等於為自己的人生設了限。放手一搏，不知不覺間，有天可能會驚覺自己已經身處應許之地，我如此相信着。

伍家謙

多媒體工作者