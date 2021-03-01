足總早前獲政府支持申辦今年的亞冠盃及亞協盃分組賽後，隨即向亞洲足協提交申辦計劃書。據社交平台ASEAN FOOTBALL透露，亞洲足協已接納香港主辦亞冠盃J組分組申請，球迷4月有機會現場觀看小組全部12場賽事。消息指，亞洲足協亦屬意由香港主辦5月的亞協盃J組賽事。

受武漢肺炎疫情影響，亞洲足協早前決今年的亞冠盃及亞協盃分組賽改為賽會制，並歡迎各總會提出申辦，而今年再戰亞冠盃分組賽的傑志，早前獲足總及政府支持，聯同東方龍獅及理文向亞洲足協提交申辦亞冠盃及亞協盃分組賽計劃書。ASEAN FOOTBALL昨日在社交平台透露，亞冠盃東亞賽區主辦地區將是香港、澳洲、泰國及新加坡，西亞賽區為阿聯酋、沙地及伊朗。

據國內傳媒報導，亞洲足協接到21個總會表達有意主辦亞冠盃及亞協盃分組賽，而香港足總在截止前最後一刻向亞洲足協提交計劃書。消息指，香港除有傑志出戰亞冠盃分組賽，兩支港超球會東方龍獅及理文出戰亞協盃J組，其中，亞冠盃J組賽事於5月7日完成，緊接亞協盃J組於5月14日展開，如同一地方舉行兩項賽事，可以同一套隔離系統處理來港參賽球會的職球員、亞洲足協職員等，可免卻相當多的程序，加上足總向亞洲足協提交的計劃書既周詳又仔細，故意屬香港足總在4月及5月連辦亞冠盃及亞協盃分組賽。

足總醫務委員會主席容樹恆醫生醫生早前表示，亞冠盃及亞協盃於4月及5月中展開，如球隊要離開及返港後仍要隔離，本地賽事時間好緊張，故傑志、東方及理文提出，由足總撰寫計劃書向政府提出申辦建議，如成事可改善香港氣氛，而政府幾日內已有回應，相信政府誠意支持足總爭取。

容醫生指足總向政府提交以隔離泡泡形式計劃書，抵港人士前48小時要接受檢測，抵港後再檢，在港期間只能往返指定酒店及訓練場地，希望可豁免抵港人士必須隔離的措施。計劃早前獲政府首肯，隨即提交亞洲足協，日前亞洲足協確定香港獲批連辦兩項亞洲球會分組賽的消息。

傑志在亞冠盃被編在J組同組有泰港、廣州恒大及大阪櫻花、墨爾本城或緬甸撣邦聯，不過，中超冠軍江蘇蘇寧散班，廣州恒大按亞冠盃取替機制，可能被調到G組，而北京國安改編在J組。至於亞協盃J組有港超聯東方龍獅及理文將參，同組對手為台南市FC（中華台北）及220體育會（蒙古）。

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