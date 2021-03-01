據美國傳媒周日報道，火箭球星奧拉迪普（Victor Oladipo）已拒絕球隊為他開出的2年4,520萬美元合約續約，看來是鐵定離隊。另一方面，明星賽舉行在即，美媒指拓荒者新秀安菲尼西蒙斯（Anfernee Simons）和溜馬新人史旦尼（Cassius Stanley）將會參與今屆入樽賽，但賽事暫時未有有名球星參與，入樽賽可謂星光黯淡。

今年一月被溜馬交易到火箭的奧拉迪普，據報拒絕跟火箭續約的原因是他正尋求一份長約，不過火箭因勞資協關條款的關係，要到休季期才能為他開出長約。這份2年4,520萬美元合約，據指這是自由球員市場開啟後，火箭能為奧拉迪波開出的最大合約。他現時的4年8,500萬合約已進入最後一年，火箭若要交易他，就要在3月25日交易死線前作出決定，或是待休季期用一份長約留住他，又是或討論先簽後換，否則就要讓他以自由身離隊。據指火箭目前未跟任何球隊就交易奧拉迪普進行過洽談，不過有傳熱火和紐約人都對他感到興趣，兩隊亦有足夠的薪酬空間直接簽下他。

另外，明星賽即將在3月7日進行，據報拓荒者新秀安菲尼西蒙斯和溜馬新人史旦尼將會參加入樽賽，紐約人新秀托賓（Obi Toppin）亦會參戰。不過，目前參賽的主要以新秀為主，塘鵝新星錫安威廉臣（Zion Williamson）未確定會否參戰，但贏得2015、16年入樽賽冠軍的拿維（Zach Lavine）已表明不會參戰，2屆入樽賽亞軍A哥頓（Aaron Gordon）亦不會參賽，去年贏A哥頓奪冠的戴歷鍾斯（Derrick Jones Jr.）據報也放棄衞冕，令今屆入樽賽失色不少。

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