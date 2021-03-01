周日NBA常規賽湖人主場迎戰勇士，今場是球星勒邦占士（LeBron James）職業生涯累計上陣的第1,300場常規賽，創下新里程碑的一場，有好友「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry）在場見證。結果占士今場交出19分6籃板4助攻，另有2偷球2封阻的全能表現，領湖人以由頭帶到尾的姿態輕取勇士117:91，拿下兩連勝。

湖人自安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）在上月中旬右小腿和阿基里斯腱受傷後，接下五場常規賽輸了四場，今場面對拿着三連勝在手的勇士，並非一場易打的仗。然而比賽戰情一面倒，湖人多點開花，全隊有六位球員得分上雙。勇士手風不順也是幫湖人一把，他們今場三分球34射僅8中，命中率低至23.5％；而紫金兵團同時稱霸內線，在籃板數字上遙遙領先勇士60:35，當中湖人上周簽入的中鋒達美安鍾斯（Damian Jones），地標戰即有8分3籃板和2封阻表現。湖人半場時已領先至73:44，錄得今季半場最高分數，最多曾領先過勇士35分，占士亦上陣24分鐘就提早下班。

占士賽後接受記者訪問時，咖喱仔也特意走上前，前者亦立即暫停訪問跟對方擁抱問好。占士成為NBA史上第23位球員職業生涯上陣至少1,300場常規賽，他繼續訪問後指出，球隊失去了AD，是需要些時間調整：「當你失去一塊很重要的拼圖，就像AD，攻防兩端也是需要些時間去調整我們要如何打，結果我們做得很好。」

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