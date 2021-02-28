利物浦周日在英超成功反底，憑居迪斯鍾斯在下半場打開紀錄以及羅拔圖法明奴的射門令對方球員擺烏龍，取得隊史在英格蘭頂級聯賽的第7,000個入球，作客以2:0擊敗榜尾的錫菲聯，結束聯賽四連敗。

受到傷兵問題困擾的利物浦，門將艾利臣比加因為父親日前遇溺身亡而未有上陣，由於艾利臣的後備基利靴亦有傷在身，紅軍今場由第三號門將阿祖安卡斯迪路正選把關，是他自去年10月在對阿士東維拉及愛華頓兩仗共失九球以來首次在英超正選上陣。利物浦開賽後即不斷向錫菲聯施壓，但主隊門將蘭斯達爾表現神勇，上半場成功撲救五次，包括開賽10分鐘救出法明奴在禁區內的射門、30分鐘以腳擋出穆罕默德沙拿近射，以及32分鐘化解阿歷山大阿諾特的射門等。

36分鐘，安達史堤芬斯長傳入禁區，奧辛卡巴克解圍不幸擺烏龍，但因麥哥迪克越位在先，入球無效。兩隊半場互交白卷，不過利物浦在換邊後3分鐘便打破僵局，阿諾特右路底線傳中被擋出，居迪斯鍾斯在禁區內抽射破網助球隊領先1:0。這記入球是居迪斯在英超為紅軍所入的第二球，其第個入球是2020年7月在對阿士東維拉的比賽中射入，而根據Opta的統計，年僅20歲零29日的鍾斯，亦成為了自2014年12月對般尼的史達寧（20歲零18日）以來，為利物浦在英超客場入球的最年輕球員。

利物浦在54分鐘有沙迪奧文尼近射破網，惟因越位在先，入球無效。戰至64分鐘，法明奴在右路與居迪斯鍾斯互傳後，在文尼助攻下殺入禁區施射，皮球省中堅恩白賴仁的腳後入網，紅軍憑這記烏龍球將比數改寫成2:0。利物浦在英格蘭頂級聯賽的入球累積至7,000球，是僅第二支達到此里程碑的球隊，第一隊是愛華頓（7,108球）。

沙拿其後在80分鐘近門失機，阿祖安卡斯迪路則於臨完場前他解奧利華布基的攻門，最終利物浦以2:0擊敗錫菲聯，重返勝軌。結束聯賽四連敗的紅軍現時26戰得43分續居聯賽榜第六位，只落後第五位的車路士1分及第四位的韋斯咸2分。錫菲聯僅得11分繼續包尾，與安全區有15分距離。

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